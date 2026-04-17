El Madrid pierde el rumbo... y llegan las decisiones más importantes

Llega el momento de tomar decisiones importantes en el Real Madrid. El conjunto blanco acumula dos años consecutivos de decepciones, sin lograr un solo título importante y con la sensación de que el proyecto que planteó Florentino Pérez se tambalea por momentos. La llegada de Mbappé debía completar una nueva generación de Galácticos con Vinicius, Bellingham o Rodrygo, mientras que el relevo generacional de Casemiro, Kroos y Modric parecía seguro con Tchouameni, Camavinga y Fede Valverde.

El conjunto blanco apostó por futbolistas lo más completos posible, con gran despliegue físico, tratando de anticiparse al fútbol del futuro. Como siempre, es más fácil analizar todo a toro pasado y años después las dudas crecen con ese planteamiento, especialmente tras dos años para el olvido. De hecho, tras lo vivido esta temporada no parece tan negativo lo que logró Ancelotti en su campaña de despedida, con dos títulos (Supercopa de Europa y Copa Intercontinental) y una final de Copa del Rey.

Decisiones clave

A pesar de que el plan inicial no ha funcionado tal y como se esperaba, el Madrid sigue confiando en la calidad de la mayoría de sus jugadores, especialmente del tridente formado por Jude Bellingham, Vinicius Jr y Kylian Mbappé. Florentino confía en que esa sociedad debe funcionar, haciendo caos omiso a las sensaciones que han transmitido cuando han coincidido los tres juntos sobre el césped de cualquier campo.

Mbappé lamenta una ocasión fallada en el Bayern - Real Madrid. / RONALD WITTEK / EFE

Con ellos llega la primera gran decisión. Ninguno de los tres se ha librado de las críticas en diferentes momentos del curso. La afición vio al mejor Madrid cuando el futbolista francés estuvo lesionado y su conexión con el brasileño en el verde siempre ha estado cuestionada.

El futuro del ‘7’ de los blancos se decide en los próximos meses. El 30 de junio Vinicius entrará en su último año de contrato y seis meses más tarde será libre de negociar con cualquier equipo. El rendimiento del brasileño ha caído en picado desde la temporada en la que perdió el Balón de Oro, salvo algunos tramos contados, y su nuevo contrato, unido al de Mbappé, atará al Madrid a nivel económico durante los próximos años.

Club y jugador siempre han transmitido que se renovará en el momento oportuno, pero los meses pasan y las noticias no llegan. En todo caso, condicionar el futuro del Madrid al rendimiento de sus tres estrellas será un acto cuanto menos atrevido tras ver el juego y los resultados del equipo en los últimos dos años. La plantilla vivirá una remodelación, pero no apunta a ser una revolución. Para cambiar de verdad, habría que vender a un hombre importante y las salidas que suenan con más fuerza son las de Camavinga, Asencio o Carvajal, que termina contrato.

De arriba abajo

Pero las miradas no solo se centran en la plantilla. Florentino Pérez tiene cada vez más presión por parte del madridismo mientras el presidente intenta sacar adelante el nuevo modelo societario (para el que necesita apoyos) y establecer una sucesión lo más ordenada posible.

Otra de las decisiones clave llegará con la elección del entrenador. Álvaro Arbeloa tiene muy pocas opciones de continuar a pesar de que en Champions el equipo ha dado la cara. Los resultados en el resto de competiciones y la cantidad de partidos perdidos pesan demasiado para un técnico que encontró de un día para otro con la responsabilidad de levantar a un equipo que, a día de hoy, parece ingobernable.

Todo apunta a un perfil veterano para el banquillo, con capacidad para gestionar un vestuario muy complicado. Zidane siempre fue el favorito, pero su destino está con Francia. Pochettino, Klopp, Deschamps... El Madrid está obligado a acertar para evitar una crisis todavía mayor.