El Madrid pierde a Militao, el pilar que sostenía la defensa

Las últimas temporadas del Real Madrid han estado marcadas por la inestabilidad en la línea defensiva, concretamente en el centro de la defensa. Entre las recurrentes lesiones, la irregularidad en el rendimiento de jugadores y la imposibilidad de consolidar una pareja de centrales fiable, como la que acostumbraban Hierro y Sanchís, Ramos y Pepe o incluso Alaba y Militão, el equipo ha convivido con un problema que se ha hecho crónico en los últimos años. Algo a lo que la junta directiva y Xabi intentaron poner fin este verano.

Eder Militao of Real Madrid CF laments during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and RCD Espanyol at Santiago Bernabeu stadium on September 20, 2025, in Madrid, Spain.

Mientras tanto, Éder Militão se había convertido en el único zaguero que, cuando estaba disponible, sostenía con plena garantía el peso defensivo que demanda el conjunto blanco. Y es que resulta sorprendente, ya que después de ser intervenido dos veces del cruzado, ninguno habríamos imaginado que esta situación ocurriría. Pero la realidad es que esta dependencia creciente subraya un déficit que el Madrid aún no ha logrado resolver.

ALARMA MILITÃO

El Real Madrid se volió a ver afectado por las fechas FIFA, esta vez en un amistoso entre Brasil y Túnez, dónde su mejor central, Éder Militão, tuvo que pedir el cambio en el minuto 58 con cara de angustia tras un pinchazo muscular en su aductor derecho. Algo, que a le dejará unas dos semanas fuera de combate.

EL TANDEM PERFECTO

Que Dean Huijsen sería la pareja habitual de Militão, es una premisa que empieza a resquebrajarse, ya que sus desconexiones en momentos sueltos de los partidos hacen que el madridismo le haya bajado del pedestal en el que le tenía. El defensa neerlandés posee un potencial indudable, pero actualmente hay cosas que debe mejorar, como su exceso de confianza. Quizás convendría meterle en la cabeza ser un "defensa pesimista", aquello que en su día elogió Carlo Ancelotti sobre Nacho con un tono positivo.

LA VUELTA DE RÜDIGER

Rüdiger, que posiblemente reaparezca este fin de semana en la convocatoria, pese a sus bromas con Florentino Pérez, todavía no ha tenido una participación significante en lo que va de temporada, tan solo un partido en Oviedo ha sido lo poco que se le ha podido ver. El alemán sigue trabajando para volver a ser cuanto antes ese central rudo y contundente que no concedía lo más mínimo y apagaba la chispa de los delanteros rivales.

Florentino bromeando con Rüdiger / tribuna.com

LA NOTA POSITIVA

Una de las noticias favorables es la mejora de Asencio respecto a su Mundial de Clubes. En los últimos partidos ha mostrado la versión que recordábamos del canterano, con una gran mentalidad sobre el terreno de juego y al que ganarle un duelo al espacio parece imposible por su poderío físico a campo abierto. Todo ello, como pareja del indiscutible Éder Militão.

Asencio ante el Rayo / Manu Fernandez

4 visitas a domicilio en 11 días

Una dependencia de la que el Madrid tendrá que dejar de vivir antes de afrontar el calendario que se le aproxima lejos del Bernabéu. Con las diversas opiniones en el aire sobre la dinámica del equipo líder en La Liga y clasificado entre los 8 primeros de la Liga de Campeones, a las que invita el parón de selecciones, le toca volver a encadenar victorias y seguir elevando su nivel competitivo. Elche, Olympiacos, Girona y Athletic Club serán los siguientes choques que marcarán el rumbo del Madrid y pondrán a prueba la capacidad del equipo para mantenerse sólido lejos de casa.