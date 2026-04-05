El Madrid podría pescar dos veces en el Stuttgart: "Estaría encantado de volver a Madrid"

El Real Madrid sabe que tendrá que reforzar posiciones este verano. Han sonado muchos nombres, pero la posición que más interesa mejorar —junto a los centrales— es el centro del campo. El Madrid lleva acusando desde la salida de Toni Kroos esa figura de centrocampista creador y, dos años después de la marcha del alemán, ya toca.

Las informaciones que llegan desde la capital apuntan a que no solo se firmará a un futbolista en esa posición, sino que se buscaría a dos jugadores con dos perfiles diferentes. Florentino primero quiere intentar asegurar un galáctico. Aquí aparecen los nombres de Enzo Fernández y Rodri Hernández. El argentino ya empezó a dejarse querer públicamente, algo que le costó una sanción del Chelsea, mientras que el español sería más accesible por temas contractuales.

Eso sí, a pesar de los dos grandes nombres, el Madrid tiene pensado recuperar a Chema Andrés. El canterano blanco debutó el año pasado con Carlo Ancelotti, pero se marchó vendido al Stuttgart por cinco millones de euros. El Madrid se guardó un porcentaje de una futura venta y una opción de compra muy asequible de unos 13,5 millones de euros.

El valenciano se ha vuelto muy importante en estos primeros meses en Alemania y los rumores de su vuelta a casa son cada día más fuertes. De hecho, el propio jugador habló sobre eso en una entrevista en The Athletic: "Es algo que el club tiene que decidir; estaría encantado de volver a Madrid, pero por ahora no me preocupa eso. Estoy muy feliz en Stuttgart".

"Le dije a mi agente que no quería saber nada al respecto. Cuando llegue el momento, hablaremos y veremos qué opciones tenemos", añadió.

Chema Andrés, exjugador del Real Madrid / INSTAGRAM

Chema Andrés comparte vestuario con uno de los nombres que sonó más el verano pasado para el Real Madrid: Angelo Stiller. El centrocampista alemán fue uno de los objetivos blancos para reforzar el centro del campo, pero finalmente no se llegó a reforzar con ningún jugador. Esta temporada parece más lejos del Bernabéu, pero si los dos platos principales caen, podría ser una gran segunda opción.

Entre el valenciano y el alemán se habla de estos rumores e incluso de la posibilidad de irse los dos juntos: "Todo el mundo conoce Madrid, pero hubo algunos chistes entre nosotros. ¿Vas a ir allí? ¿Iré yo y tú te vas?. Pero poco más", reveló Chema en la entrevista.

Stiller, de solo 24 años, es uno de los centrocampistas con más nombre de la Bundesliga y un perfil que gusta mucho en Chamartín. En 'Transfermarkt' lo valoran en 45 millones de euros: "Es nuestro mejor jugador, es espectacular. Si ves un partido de Stuttgart, te das cuenta de que él es quien manda. Es un jugador de clase mundial y podría jugar en cualquier equipo, ojalá en el Madrid o donde quiera", reconoció Chema Andrés.