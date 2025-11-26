El Madrid ya se parece al PSG de Mbappé

Si Mbappé no marca, el Real Madrid no gana. Lleva tres partidos sin ver portería, los mismos que su equipo sin vencer. La ‘Mbappé dependencia’ empieza a ser perjudicial para los blancos, que se someten a su acierto para encarrilar los partidos. Su presencia condiciona el juego y las decisiones de sus compañeros, como ocurría en su etapa en el PSG.

Impone

Xabi Alonso no se atreve a quitarlo. Confía en un chispazo del francés para lanzar al equipo al triunfo. Ni se plantea sentarlo pese a que muchas veces el libertinaje táctico nace por su falta de disciplina. Luis Enrique intentó meterlo en cintura en París, incluso se atrevió a dejarlo muchas veces en el banquillo, pero no consiguió que la orquesta afinara hasta que lo perdió de vista.

Mbappé llegó a un Real Madrid campeón de Europa y de Liga. Un equipo en el que Vinícius y Rodrygo hacían tándem en ataque, apoyados por un Bellingham que entraba como un cuchillo por los huecos que dejaban los brasileños. Un Madrid que sobrevivió a la marcha de Benzema para seguir cosechando éxitos. Pero llegó Mbappé y el equipo pasó del color al gris en funcionamiento colectivo.

CR7-Benzema

Es tan bueno que condiciona a sus compañeros. Todos le buscan y da lo mismo que otro delantero esté mejor posicionado, o tire un desmarque con ventaja, que todos los ojos se van hacia el francés. Pero Mbappé es un jugador capaz por sí solo de derribar muros en una jugada individual, no solo finalizando los pases de sus compañeros.

Su influencia es tal que acaba siendo tóxica para el ataque del equipo en el que esté. Ocurrió en el PSG y ahora ocurre en el Real Madrid. También Cristiano Ronaldo era un personaje que navegaba por libre, pero tenía la solidaridad de Benzema para complementarse. No es el caso de Vinícius, ni tienen los mismos roles. CR7 entraba por la izquierda y Benzema fijaba a los centrales, mientras que Vini es quien entra por la izquierda y Mbappé no fija a nadie.