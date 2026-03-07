El Madrid se opone a la última iniciativa de Tebas

El Real Madrid ha decidido no sumarse a la jornada temática 'retro' que LaLiga ha presentado este viernes 6 de marzo, según ha podido saber SPORT. La entidad presidida por Florentino Pérez ha dado a conocer su negativa a participar en esta propuesta impulsada por Javier Tebas, en un nuevo capítulo de la tensa relación que mantienen ambos dirigentes desde hace años.

La iniciativa de LaLiga busca rendir homenaje al fútbol del siglo XX mediante una jornada especial en la que 38 clubes de Primera y Segunda División saltarán al césped con camisetas inspiradas en diseños históricos. El proyecto se llevará a cabo del 10 al 13 de abril, es decir, la jornada 31 y 35 respectivamente para ambas divisiones.

Más allá de la indumentaria, el proyecto incluye una ambientación completa de corte clásico: balones con estética ochentera, grafismos televisivos 'vintage', marcadores antiguos y un estilo de retransmisión que rememora épocas pasadas, con el fin de ofrecer una experiencia nostálgica a aficionados, estadios y espectadores.

El Barça no llegará a tiempo

Por su parte, el FC Barcelona, aunque ve con buenos ojos la propuesta, considera que los plazos son demasiado ajustados para preparar y producir una camiseta retro de calidad en las fechas previstas, según fuentes cercanas al club azulgrana. Lo mismo pasa con Rayo Vallecano y Getafe, quienes tampoco vestirán las camisetas 'retro', pero sí realizarán las actividades asociadas a la propuesta.

Dani Olmo con la 1ª Equipación FC Barcelona 1980-81 / FC BARCELONA / Barça Official Store

LaLiga tiene previsto anunciar oficialmente las camisetas especiales con una presentación conjunta el 19 de marzo durante La Gran Semana de la Moda Española en la Mercedes Benz Fashion Week 2026, evento que durará del 17 al 21 de marzo en IFEMA MADRID.

Otras 'guerras' Florentino - Tebas

No es la primera vez que ambos presidentes se 'enzarzan' a causa de conflictos de intereses. El pasado mes de febrero, el máximo dirigente de LaLiga aprovechaba el fracaso del proyecto de la Superliga para cargar contra Florentino. "Ahora empieza la fase habitual: construir el relato por los portaCOCES, para que una rectificación parezca una victoria estratégica", afirmaba Tebas en redes sociales.

Por su parte, Florentino Pérez fue muy crítico con el acuerdo de LaLiga y el fondo CVC firmado a finales de 2021, al que el Real Madrid no se adhirió. En el programa 'El Chiringuito de Jugones' dejó clara su postura sobre el pacto: "El CVC es ilegal". Más contundente fue en la Asamblea de socios en febrero de 2025, en la que afirmó que "nunca imaginé que conocería por la prensa que LaLiga nos quería quitar a los socios el 11% de los derechos de televisión durante los próximos 50 años para dárselos a un fondo de inversión".

La ausencia del Real Madrid, club de peso en la competición, supone un serio revés para la propuesta de Tebas y pone de manifiesto las dificultades para lograr la unanimidad en iniciativas que requieren la implicación total de los equipos. El pulso entre Florentino Pérez y el presidente de LaLiga continúa marcando la agenda del fútbol español.