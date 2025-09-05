El Madrid se olvida de las famosas '72 horas'

El calendario siempre fue un arma arrojadiza en el Real Madrid. La temporada pasada, con Carlo Ancelotti en el banquillo, el club blanco convirtió en causa propia la defensa de las '72 horas' de descanso entre partidos. El técnico llegó a advertir públicamente que, si no se respetaba ese margen mínimo, podían plantearse no presentarse a jugar.

Sin embargo, aquella defensa tan firme no fue general. Mientras el Madrid alzaba la voz, otros equipos que disputaban Europa League o Conference League, con calendarios mucho más apretados y con constantes partidos en jueves y domingo, sufrieron idénticos problemas sin recibir el mismo altavoz.

Ahora el 'beneficiado' es el Real Madrid

La paradoja llega este curso. El derbi entre Real Madrid y Atlético se jugará el sábado 27 de septiembre a las 16:15 horas, con una diferencia notable de descanso: el Madrid disputará su partido frente al Levante el martes 23 (21.30h) y dispondrá de 86 horas y media hasta el pitido inicial; el Atlético, en cambio, jugará el miércoles 24 contra el Rayo (21.30h) y apenas contará con 62 horas y media.

En este caso, el silencio reina en Chamartín y todas las redes sociales han recordado las constantes quejas blancas de la temporada pasada. Ni Xabi Alonso ni el club han elevado la voz contra una situación que vulnera exactamente el mismo principio que tanto defendían hace unos meses. Ahora la incomodidad se traslada al Metropolitano, donde consideran injusto acudir al duelo en clara desventaja física.

Vinicius se las tuvo con Koke Resurrección en el derbi / EFE

El año pasado tras las declaraciones de Ancelotti sobre las 72 horas de diferencia, la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) salió en defensa del club blanco defendiendo ese derecho de los jugadores: "Por motivos de salud, para AFE siempre ha sido innegociable que los jugadores tengan el adecuado tiempo de recuperación".

Otros 'perjudicados' este año

De hecho, el Atlético no es el único que sufrirá este suceso esta temporada. El Celta de Vigo deberá jugar ante el Elche solamente tras 67 horas de descanso. Algo que ha molestado mucho en redes sobre todo por la diferencia de altavoz que tienen estos conjuntos comparado con el Real Madrid.

Con el calendario tan apretado es muy difícil que se puedan respetar ese tiempo de descanso. El Real Madrid lo utilizó como una 'excusa' el curso pasado y incluso llegó a amenazar con dejar de jugar, pero ahora que el 'perjudicado' es otro equipo parece que ya no importa cuantas horas pasen entre encuentro y encuentro.