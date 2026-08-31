El Madrid negocia por Latif Issman para el Castilla

El Real Madrid acelera para terminar de reconstruir su nuevo Castilla. La profunda renovación que ha sufrido el filial durante este mercado ha obligado al club blanco a moverse en los últimos días para compensar las numerosas salidas y formar una plantilla capaz de pelear por el gran objetivo de la temporada: el ascenso a Segunda División.

La marcha de varios jugadores importantes como César Palacios, Manuel Ángel y Jacobo Ortega, además de la promoción de Thiago Pitarch al primer equipo, ha dejado un Castilla muy diferente al de la pasada campaña. La dirección deportiva ha reaccionado con varios movimientos y todavía prepara alguno más antes del cierre del mercado.

El siguiente podría ser Latif Issman. Según informa Rafa Acevedo en El Chiringuito, el Real Madrid mantiene negociaciones muy avanzadas para hacerse con los servicios del centrocampista.

Latif, a un paso de Valdebebas

El jugador dispone de una cláusula de rescisión de 500.000 euros, aunque el objetivo de las partes es alcanzar un acuerdo para cerrar la operación mediante un traspaso. Se trata de un centrocampista con recorrido y capacidad física que llegaría para reforzar una de las zonas que más cambios ha sufrido en el Castilla.

Latif se encuentra, por tanto, ante la posibilidad de dar un salto importante en su carrera y aterrizar en Valdebebas para ponerse a las órdenes del nuevo proyecto del filial madridista. Su incorporación se sumaría a los movimientos que el Madrid ya ha realizado para reconstruir el equipo.

Cuarta incorporación para el Castilla

Si finalmente se completa la operación, Latif Issman se convertiría en el cuarto refuerzo del Castilla en este tramo final del mercado.

El club blanco ya ha incorporado a Sergio Martínez, procedente del Racing de Santander y uno de los fichajes más destacados para el filial. El centrocampista ya sabe lo que es jugar en Primera División y llegó a marcar ante el Villarreal.

También han aterrizado en Valdebebas Rayan Zinebi, una de las apuestas captadas de la cantera del Granada, y Óscar Naasei, zaguero procedente del mismo club para reforzar la defensa.

Con Latif, el Real Madrid busca poner la última pieza a un Castilla prácticamente nuevo. El objetivo no cambia: formar jugadores para el primer equipo, pero también competir por un ascenso que el club considera estratégico para el crecimiento de sus jóvenes talentos.