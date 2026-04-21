En el Madrid nadie se libra del veredicto del Bernabéu

El Real Madrid va con todo para afrontar la última de las siete jornadas que restan para terminar el campeonato. Una vez eliminados de la Champions League a manos del Bayern de Múnich, Álvaro Arbeloa ha convocado a todos sus jugadores importantes para afrontar el duelo ante el Alavés de este martes en el Santiago Bernabéu para, como mínimo, ofrecer una imagen digna de aquí a final de temporada.

El conjunto blanco se encuentra a nueve puntos del FC Barcelona después de su último pinchazo ante el Girona, combinado con la victoria del Barça ante el Espanyol en el derbi. El Real Madrid tratará de recortar diferencias, aunque la distancia parece demasiada amplia para poder aspirar a ni tan siquiera poner presión a los barcelonistas.

El cuadro de Hansi Flick juega el miércoles frente al Celta en el Spotify Camp Nou (21.30 h.) con la confianza de su amplia renta y las ganas de pasar página al KO europeo ante el Atlético de Madrid. Los dos equipos están en la misma tesitura. Solo les queda la Liga, que para el Barça está muy encarrilada y, en cambio, el Real Madrid la tiene muy complicada.

Los blancos cuentan con cuatro bajas: Courtois, el portero suplente Fran González, Asencio y Rodrygo. El Madrid contará con el héroe de la Youth League, Javi Navarro, en la lista ante la ausencia de última hora de Fran González. Por cierto, el equipo juvenil, campeón de Europa, será homenajeado antes del partido.

El técnico madridista recupera a Aurélien Tchouaméni respecto al partido ante el Bayern de Múnich cuando cumplió un partido de sanción. En total son 24 futbolistas, por lo que uno de ellos deberá quedarse en la grada.

Porteros: Lunin, Mestre y Javi Navarro

Defensas: Trent, Militao, Rüdiger, Mendy, Carvajal, Alaba, Carreras, Fran García y Huijsen

Centrocampistas: Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Valverde, Ceballos, Arda Güler, Thiago

Delanteros: Mbappé, Vinicius, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.