El Madrid monitoriza a Take Kubo

El japonés marcó en la primera jornada y el club blanco sigue muy de cerca su evolución El Madrid tiene una opción preferencial por el futbolista y no descarta recuperarlo el próximo verano

El Madrid sigue muy de cerca la evolución de Take Kubo, el mediapunta japonés de la Real Sociedad, donde se está destapando como un atacante efectivo. El club blanco podría intentar recuperarlo el próximo verano si mantiene esa línea ascendente.

El club blanco traspasó al futbolista a la Real Sociedad en julio de 2022 por seis millones, y aunque finalmente no se quedó con el 50% de los derechos, sí logró una opción preferencial por el futbolista ante una posible venta. No se trata de una opción de recompra, como se especuló en un principio, si no que, en el caso de igualar la mejor propuesta que llegue por el jugador, tendría preferencia.

A día de hoy el futbolista cuenta con una cláusula de 60 millones, una cantidad que en el Madrid están convencidos que sería negociable. De momento el japonés se ha mostrado contudente sobre su futuro: "Quiero ser un jugador importante en la Real, una pieza clave".

Eric Garcia, Ansu Fati y Take Kubo formaron parte de la generación del 2001 de la Masia | SPORT

Algo que demostró en el arranque liguero donde marcó un gol y creó muchas situaciones de peligro. Take es consciente que su gran salto en la élite pasa por ser más agresivo de cara a portería y está en ese camino. En la Real ha encontrado un contexto muy favorable para su juego tras un paso irregular por otros equipos de LaLiga.

Una evolución que no ha pasado inadvertida para el Madrid, que conoce el potencial del futbolista y podría incluirlo en su proyecto en las próximas temporadas.