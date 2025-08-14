El Madrid monitoriza al 'Kroos inglés'

Xabi Alonso no oculta que su prioridad para reforzar la plantilla pasa por incorporar un centrocampista. La salida de Luka Modric ha dejado un hueco que el técnico considera vital cubrir antes de que cierre el mercado, y según informa el Daily Mail, el Real Madrid está monitorizando de cerca a Adam Wharton, uno de los talentos más prometedores del fútbol inglés.

El joven, de 21 años y actual jugador del Crystal Palace, ha irrumpido con fuerza en la Premier League gracias a su madurez táctica y capacidad para influir en el juego desde el centro del campo. En Inglaterra le ven como un futbolista preparado para dar el salto a un club de primer nivel, y en Valdebebas valoran seriamente su perfil. De hecho, la misma información apunta que Jude Bellingham habría recomendado su fichaje, convencido de que encajaría a la perfección en el estilo que quiere implantar Alonso.

Adam Wharton celebra el gol de Eze / @AdamWharton10

Wharton se caracteriza por su inteligencia posicional y su versatilidad. Puede actuar como pivote, sosteniendo la medular con criterio, o romper líneas para incorporarse a zonas más ofensivas. Su precisión en el pase, tanto a uno como a dos toques, y su capacidad para resistir la presión rival le permiten encontrar el espacio justo para generar ventaja a sus compañeros. No destaca por su capacidad goleadora, pero sí por ser un generador de juego, con una visión que recuerda a la de Toni Kroos, cuyo vacío creativo el Madrid todavía intenta llenar.

El Madrid, por su parte, se mantiene con margen de maniobra. La presentación de Franco Mastantuono este jueves podría dejar una ficha libre en la primera plantilla: si el argentino es inscrito con dorsal del filial, como ocurrió en su día con Vinicius o Rodrygo, quedará vacante el ‘25’. Una plaza que permitiría inscribir a un nuevo central de inmediato si surge la oportunidad.

Obstáculos en la operación

El fichaje, sin embargo, no se presenta sencillo. El Crystal Palace atraviesa un momento histórico: jugará la próxima Europa League tras conquistar sus dos primeros títulos en más de un siglo de vida, la FA Cup y la Community Shield. El club londinense no tiene necesidad económica de vender y, según Transfermarkt, Wharton está valorado en 45 millones de euros. Una cifra que, en caso de producirse una puja, podría dispararse debido a su juventud, proyección y estatus dentro del equipo.

El Crystal Palace ganó la Community Shield en la tanda de penaltis / AP

Por ahora, no hay negociaciones avanzadas, pero la presencia del nombre de Wharton en la agenda blanca confirma que el Real Madrid y Xabi Alonso están dispuestos a explorar el mercado inglés para dar con el centrocampista que lidere la medular en el nuevo proyecto.