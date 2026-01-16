En Madrid ya miran hacia Florentino Pérez: "Este Frankenstein se hizo en los despachos"

El Madrid-Levante de este sábado tiene un morbo como no se recuerda en los últimos años. Florentino Pérez parece que se está quedando sin paraguas para que la afición no empiece a acusarse de ser el responsable de la crisis blancas. Hasta ahora tenía el parapeto de Xabi Alonso, a quien nunca silbó el Bernabéu, o el del cuestionado Vinicius, pero la derrota ante el Albacete puede provocar una reacción airada en el que Florentino salga salpicado.

Florentino Pérez se había librado hasta la fecha del dedo acusador de la prensa. Había sido hábil desviando la atención hacia otros asuntos como el 'caso Negreira', pero cada vez se está quedando más desprotegido y la crítica de los medios de comunicación de la capital empieza a ser generalizada.

Por ejemplo, el diario 'Marca' titula en su portada 'ocho meses de pesadilla' con una gran foto de Florentino Pérez en la que se destaca que el Real Madrid está "en su peor crisis en años". El rotatativo apunta a la "surrealista salida de Ancelotti, el despido de Xabi, pasando por la marcha de Modric, el no fichaje de un cerebro, el eterno caso Vinicisu, el exceso de ruido externo...".

Arbeloa conversa con Mbappé en el entrenamiento del Madrid previo al partido ante el Levante / EFE

En el diario 'AS', su prestigios articulista Santiago Segurola habla de que "este Frankenstein se hizo en los despachos" en alusión a la construcción del equipo para la presente temporada. Segura indica que "buena parte de que el Madrid no funcione se debe a las decisiones que han convertido al equipo en un Frankenstein, largo por allí, estrecho por aquí, sobresaturado en unas zonas -la punta derecha del ataque tiene cinco aspirantes y ninguno destaca-, agotado por las lesiones y la edad en buena parte de la defensa, huero de estrategas en el medio campo. Nada de eso es achacable a Arbeloa, Alonso, Ancelotti o Zidane.De ese negociado se encargan los jefes, defendidos por un sistema antimisiles mediático".

Ni Real Madrid TV

Los jefes, precisamente, están muy expuestos en estos momentos. Las tertulias radiofónicas también echan humo y la única herramienta mediática que le queda a Florentino Pérez es Real Madrid TV. Una cadena que ya no puede ni poner la excusa de los árbitros en las últimas derrotas en la Supercopa de España ante el Barça y el Albacete en la Copa del Rey.

El Real Madrid ha perdido dos títulos en juego en apenas tres días y en la Liga se encuentra a cuatro puntos del Barça. Su bálsamo está en la Champions League en la que ocupa una cómoda séptima posición con la próxima visita de un teóricamente débil Mónaco en el Santiago Bernabéu. El Madrid tiene muy cerca de colarse en el Top 8, algo que no loró la temporada anterior.

El Bernabéu dictará sentencia con una consecuencias imprevisibles. La situación deportiva va empeorando y los baños de masas de Florentino Pérez pueden llegar a su fin. "El desgaste de Florentino", como apunta el subdirector de 'Marca', Carlos Carpio, es evidente.