El Madrid mira para otro lado en el ‘caso Vinícius’

Vinícius Júnior se encargó de quitar valor a la victoria del Real Madrid en el Clásico. El enfado contra Xabi Alonso por cambiarle, emborronó el buen partido que estaba haciendo su equipo para ser el protagonista de la tarde. Consiguió ensuciar el buen trabajo de todos sus compañeros, incluido el de Xabi Alonso. Escenificó una pataleta en forma de berrinche que ha dado la vuelta al mundo.

No contento con ello y requerido por el club, según algunos medios por el propio Florentino Pérez, pidió perdón en las redes sociales a todos menos al que dirigió sus iras, Xabi Alonso. No es la primera vez ni será la última en la que el brasileño ofrece esa cara irreverente contra los intereses de su propio equipo y, por extensión, contaminando la imagen del club.

Valores

A pesar de todo, de ser el enésimo show que protagoniza con la camiseta del Real Madrid, el club mira para otro lado y filtra que no toma medidas. A lo máximo, esa nota de arrepentimiento que el madridismo se toma a chufla después de varios años siendo protagonista de situaciones que perjudican a sus compañeros y que se pueden medir en el rechazo que sufren de las aficiones rivales cuando juegan de visitantes.

Momento en que Vinícius pasa junto a Xabi protestando por su cambio y el técnico se desentiende de él / DAZN

El Real Madrid siempre ha presumido de valores, de exigir disciplina y buenas formas a sus jugadores desde la base, que sean un ejemplo. Una regla que sabe que puntualmente se rompe, pero es preocupante que en este caso sea siempre el mismo el que reitere actitudes desagradables ante el silencio cómplice del club. Es cierto que en algunas ocasiones es víctima de injusticias, y no tardan en apoyarle públicamente, pero ahora se callan cuando saca su ira hacia el entrenador del equipo.

Renovación

Todo puede responder a esas negociaciones abiertas para ampliar su contrato. Una manera de acercarse al brasileño para que renueve rebajando sus pretensiones económicas. Sobre todo, que renuncie a la suculenta prima que pide por firmar. El club quiere que siga, un jugador necesario que ofrece espectáculo y gana partidos, pero también prescindible.

Un futbolista que se ha devaluado 50 millones de euros desde que fue finalista del Balón de Oro. No ganarlo le dejó tocado. Ha perdido fútbol y ganado en protagonismo por sus polémicas. En cuestión de un año, su valor ha bajado de los 200 a los 150 M€. Pese a eso, es un futbolista cotizado al que quieren los grandes del continente, que no quitan ojo a esa renovación que no acaba de llegar.