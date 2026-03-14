Un Madrid bajo mínimos cambia el chip a la Liga ante el Elche

Cambiar el chip es cambiar la mentalidad de la Champions por el de la Liga para seguir la estela del Barça. Eso le toca al Madrid tras ganar al City y centrarse en el Elche al abrigo del Bernabéu. Sus opciones pasan por ganar a uno de esos equipos que lo hacen casi todo bonito menos sumar puntos para flirtear con el descenso. Otro problema para Arbeloa es la suma de bajas que le obligan a tirar de fondo de armario e incluso recurrir a la cantera.

Más bajas

La gran pregunta es si ha vuelto el Madrid que todos esperan o si lo del miércoles fue un efímero ademán. El mérito es que su alborada llegó con siete bajas, y hoy tendrá nueve. La dificultad crece aunque el rival no sea el City. A esto suma que Arbeloa deba minimizar esfuerzos entre los pocos fijos que sobreviven. Un recurso útil es aprovechar la excitación de canteranos que buscan dar un golpe a su destino como Thiago.

Sería una forma de mantener despierto al equipo, que no se duerma en los laureles para evitar el bajón tras lo vivido el miércoles. Tiene 15 jugadores del primer equipo, 13 de campo. Hay para hacer un once con parches y dos cambios. Debería hacer rotaciones, aunque reniegue de ello como afirmó en sala de prensa.

Mentalización

Debe dar descansos a jugadores como Vinícius, Tchouameni, Valverde o Güler, o corre el riesgo de ampliar el drama médico y ser juzgado como a un canalla. Sería la manera más armonioso de llenar la botella de oxígeno, y agitar frescura de ideas en Manchester para defender ese 3-0 del primer partido.

Sarabia cree en su equipo para sorprender al Madrid en el Bernabéu / EFE

Repetir lo escenificado el miércoles es impensable, pero sirve para recuperar esa autoestima que andaba atolondrada. Mantener la autoexigencia en un partido con menos foco será el trabajo mental que Arbeloa debe potenciar para salir airoso y sumar los tres puntos.

Crueldad ilicitana

El Elche llega confundido. Su fútbol gusta, pero sus resultados son crueles. Está a un punto del descenso, que convierte el candor en angustia e inseguridad. Éder Sarabia sabe que jugar a campo abierto es asumir riesgos ante un rival del talento de los blancos. Intuye que se va a encontrar a un Madrid diferente por las ausencias, el cansancio, y la Champions en la cabeza.

Unas circunstancias que le abren la puerta a mantener ese planteamiento de fútbol valiente que, por otra parte, no llena la bolsa de puntos. Acertar el once de Arbeloa es una aventura, aunque se esperan caras canteranas de inicio. Sarabia tampoco aclara el suyo, pendiente del que elija su homónimo.