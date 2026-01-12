El Madrid tiene miedo al mercado de enero

El Real Madrid no está por la labor de reforzar la plantilla en este mercado de invierno. Xabi Alonso tiene 24 jugadores tras ceder a Endrick al Olympique de Lyon. El club está convencido de que tienen recursos suficientes en todas las líneas, a lo que suma experiencias del pasado en las que ningún futbolista fichado a mitad de temporada tapó las carencias que había en la plantilla.

Aciertos y errores

Florentino Pérez no es partidario de fichar en enero, tiene miedo a que le cuelen gazapos como Lucas Silva, Huntelaar, Faubert o el ridículo mayúsculo cuando contrató a Cassano, que retrató la gestión de los asesores del club en esa área. Sin embargo, sí hubo fichajes que rindieron a un alto nivel con el paso del tiempo como Marcelo, Higuaín, Gago o Lass Diarrá. El último en llegar en un mes de enero fue Brahim Díaz, que sigue en el equipo.

"Nuestra obligación siempre es estar atentos a poder mejorar o a necesidades puntuales", decía Xabi Alonso en contra de la valoración del club, pero se muestra sumiso al proyecto elaborado por esa comisión técnico que preside Florentino Pérez: "Trabajo con la plantilla que tenemos y mi deber es exprimirla, ser eficaz y que colectivamente encajen las piezas". Y es que para el tolosarra no está el horno para bollos con su situación personal.

Mediocampistas

La carencia más llamativa es la falta de recursos en el centro del campo. Tiene cuatro jugadores para tres puestos: Tchouameni, Camavinga, Valverde y Ceballos. Salvo el andaluz, los demás no destacan por su creatividad y Xabi tiene que improvisar retrasando de posición a Güler o Bellingham, mediapuntas con limitaciones defensivas. Pese a todo, en el club creen que están bien armados, al contrario de un entorno cada vez más convencido de que es el gran problema del equipo.

Florentino Pérez antepone la estabilidad deportiva y económica. Los jugadores disponibles a estas alturas de la temporada son los que no tienen sitio en sus equipos, y que intentar fichar a un jugador que sea titular en otras plantillas supondría un sobrecoste que no están dispuestos a asumir. Nadie garantiza que el refuerzo se adapte al equipo y tape las carencias que tiene. Por todo ello, el club no tiene previsto fichar ahora y esperará a final de temporada para hacer una valoración de las necesidades que tienen.