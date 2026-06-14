¡El Madrid se mete en la puja por Marc Cucurella!

El Real Madrid va a ser uno de los grandes animadores del mercado de verano. La pésima temporada del equipo y la llegada de Mourinho para dirigir un nuevo proyecto obligará a los blancos a fichar mucho para revolucionar la plantilla. Una de las posiciones que desean cubrir sí o sí es la de lateral izquierdo y el club blanco se habría metido de lleno en el fichaje de Marc Cucurella, futbolista que puede salir del Chelsea en las próximas semanas.

La posición de lateral zurdo es una de las más flojas en el Madrid. Mendy está lesionado y no regresará hasta finales de año, Álvaro Carreras ha realizado una pobrísima temporada y Fran García no cuenta y saldrá traspasado. La idea es firmar a un titular incuestionable y, según el periodista Nicolò Schira, los blancos ven en Cucurella una oportunidad de mercado.

La situación de Cucurella es clara. El Chelsea le ha dado vía libre para salir y escuchará ofertas. El Atlético de Madrid lleva semanas intentando llegar a un acuerdo, pero las pretensiones del equipo londinense chocan con su idea. Cucurella puede costar un mínimo de 60 millones de euros, cifra a la que los colchoneros no pueden acercarse.

En el Barça también gusta muchísimo el exblaugrana y Deco se ha informado de toda la situación. El escenario ideal para el club blaugrana sería una venta de Balde para firmar a Cucurella, pero el canterano no desea salir del Camp Nou y ha bloqueado toda la posición de lateral. El Barça prioriza cerrar el regreso de Joao Cancelo para, luego, esperar a ver como evoluciona el mercado. Otra posibilidad sería la marcha de Koundé, pero el francés está ahora centrado en el Mundial.

Cucurella sabe del interés del Barça y le encantaría regresar, pero las opciones de Atlético y Madrid son más realistas en estos momentos. El club blanco desea apretar para cerrar cuanto antes su fichaje y dejar fuera de juego a la competencia. Se han puesto manos a la obra porque es un futbolista que gusta mucho a Mourinho y tiene experiencia internacional.

Todo va a depender ahora del Chelsea. Por el momento, el club inglés se ha mantenido firme pidiendo una cantidad superior a los 60 millones de euros. Le firmaron del Brighton por 65 millones de euros en el 2022 y tiene contrato hasta el 2029. Los londinenses deben vender para poder fichar y habrá que ver hasta donde hay margen. Y, mientras, el Barça espera una carambola de mercado para poder ir por él.