El Madrid, sin margen de error ante el Salzburgo

Al Real Madrid no le queda margen de error en la Champions League, donde se le han visto las costuras con tres derrotas en seis partidos. Le quedan dos balas para asegurarse el pase y la primera es ante un equipo eliminado, el Salzburgo austriaco. El vigente campeón ha ido a más desde que empezó esta primera fase del nuevo formato, que no convence a Ancelotti: “Es negativo si jugamos más partidos”. Pero los blancos llegan enchufado tras ofrecer su mejor versión del curso ante Las Palmas. Son claros favoritos en el Bernabéu ante un rival que jugará su primer partido oficial de 2025, 55 días sin competir, y que no se juega nada.

Diferencias

Así las cosas, parece sencillo el compromiso ante un contrario que ha encajado una media de tres goles por partido mientras que los blancos han iniciado 2025 al ataque, con una media de 3,5 goles por encuentro. Mbappé ya es el jugador al que han esperado siete años, a lo que se suman los regresos de Vinicius, Modric, no jugaron el domingo por sanción, y Tchouameni, por sanción. Sobre el papel, el Real Madrid es muy favorito, pero nadie se atreve a echar las campanas al vuelo tras los petardazos que han dado los blancos en lo que llevamos de temporada.

El Salzburgo es un equipo joven, con una filosofía de club de perfil bajo, formar jugadores, venderlos y sobrevivir. Su plantilla ha cambiado sustancialmente y el trabajo de su técnico Thomas Letsch es acoplarla para volver a competir y ser trampolín de los jóvenes que va captando. Tras de sí, deja una interesante lista de éxitos empezando por Haaland y siguiendo por los Mané, Adeyemi, Sesko, Pavlovic o Daka, entre otros. El técnico alemán sustituyó en diciembre al neerlandés Pep Lijnders, ex ayudante de Klopp en el Liverpool, tras siete meses de malos resultados, incluidas cinco derrotas en Champions. Letsch es realista, sabe que no son “favoritos”, pero avisa: “Hemos mejorado, y queremos demostrarlo”.

Novedades

Cambios Ancelotti pierde a Lucas Vázquez por sanción. Está por ver si pone a Valverde en el lateral derecho o improvisa, y es que no tiene más recursos sabiendo que no cuenta con Vallejo, que podría desenvolverse por la banda. Por el contrario, recupera a Tchouameni tras superar los problemas musculares que le impidieron jugar ante Las Palmas y a Modric, que tampoco jugó el domingo por sanción. Tendrá que decidir quienes acompañan a su ataque innegociable que encabeza el todoterreno Bellingham y que completan Rodrygo, Mbappé y Vinicius.

Thomas Letsch tiene las bajas de Kjaergaard, Guido y Konaté. Pese a ello, tiene donde elegir con una plantilla fresca que puede notar la inactividad pese a jugar un par de partidos amistosos. Un equipo cuyas señas de identidad son el juego vistoso y abierto, conocido por fomentar el talento joven y jugar un estilo de fútbol ofensivo, donde destacan Nene y Yeo. Los centrocampistas Bajcetic y Gloukh ponen la energía y el equilibrio, y Baidoo lidera la defensa.

Partido abierto

El Madrid, líder de LaLiga, ocupa el puesto vigésimo de la clasificación de 36 en esta Champions. Hace cábalas para entrar entre los ocho, pero llega tarde y tendrá que asegurar estar entre los 24 primeros y asumir una eliminatoria de dieciseisavos. “No tenemos muchas posibilidades”, reconoce Ancelotti.

El Salzburgo es quinto en la Bundesliga austriaca, competición que está acostumbrado a liderar, y el 32º en la Champions, que le deja sin opciones. Afrontan el encuentro con “presión por jugar contra el campeón y en el Bernabéu, pero con una tensión positiva”, asegura el técnico alemán. Un partido que promete ser entretenido con dos equipos ofensivos que anuncian un buen espectáculo y un Real Madrid que no puede fallar.