El Madrid mantiene su guerra con el Balón de Oro

El Real Madrid no olvida lo sucedido el año pasado en el Balón de Oro. La noticia de que Vinicius Jr había perdido ante Rodrigo saltó unas horas antes de la ceremonia, lo que provocó que el conjunto blanco cancelara el vuelo a París y que toda la expedición se quedara en tierra, dando un plantón histórico al premio.

Las diferentes informaciones y declaraciones se sucedieron en los días posteriores. El Madrid vio como una auténtica afrenta lo sucedido y en aquel momento se especuló con una posible influencia de la UEFA en el premio. No hay que olvidar que el organismo europeo organizaba por primera vez el premio, en colaboración France Football. UEFA y Madrid llevaban tiempo inmersos en una guerra por la Superliga que desde aquel día parece haber metido también al Balón de Oro como un nuevo factor del enfrentamiento.

Florentino y Vinicius hablan tras perder la final de la Supercopa ante el Barça / EFE

"Si los criterios de adjudicación no dan como ganador a Vinicius, esos mismos criterios deberían dar como ganador a Carvajal. Como no ha sido así, está claro que el Balón de Oro de la UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no va donde no le respetan", dijo un portavoz del club a la agencia de noticias AFP.

Las consecuencias de aquel día todavía tienen repercusión en el presente. Este jueves se hizo oficial la lista de 30 nominados al Balón de Oro, así como también se dieron a conocer los candidatos al resto de premios. El Madrid cuenta con una representación destacada. Bellingham, Vinicius Jr y Mbappé optan al Balón de Oro masculino, Caroline Weir al Balón de Oro femenino, Dean Huijsen al Trofeo Kopa masculino y Linda Caicedo al Trofeo Kopa femenino.

A pesar de todo, la premisa en el Real Madrid parece muy clara: el Balón de Oro no existe. El conjunto blanco no ha hecho ni una sola mención al premio ni a las nominaciones de sus jugadores, ni en sus redes sociales ni en su web aparece absolutamente nada, siendo el único club de los que tienen a algún futbolista candidato o candidata.

Huijsen es candidato al Trofeo Kopa / AP

Tampoco hay mención alguna al premio ni a sus nominaciones personales en las redes sociales de Vinicius, Mbappé y Bellingham. Por contra, Carolien Weir, Dean Huijsen y Linda Caicedo sí han compartido en sus historias de Instagram su candidatura, como muestra de orgullo por ello.

"Honrada por estar en esta lista junto a tantas buenas jugadoras", escribió Weir en su Instagram. Por su parte, Huijsen se dedicó a compartir la imagen de la cuenta oficial del Balón de Oro con su nominación y Linda Caicedo hizo lo propio con las opiniones de varios seguidores que le mostraban su apoyo.

A pesar de las publicaciones algunos de los futbolistas, el silencio del Real Madrid en su web y redes sociales oficiales implica toda una declaración de intenciones con el premio y la UEFA. Por ahora, el galardón no existe para ellos ni parece tener ningún tipo de importancia.