El Madrid ya 'llora' por el árbitro del Chelsea

Daniele Orsato no es muy 'amigo' de los merengues, en especial de Modric "Es uno de los peores que conozco", dijo Luka sobre el colegiado

El colegiado italiano Daniele Orsato ha sido designado por la UEFA para arbitrar el partido entre el Chelsea y el Real Madrid, el próximo martes en el londinense estadio de Stamford Bridge, correspondiente al encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Champions.

Orsato contará con sus compatriotas Massimiliano Irrati al frente del VAR y Paolo Valericomo asistente de este. Maurizio Mariani será el cuarto árbitro y Ciro Carbone y Alessandro Giallatini los asistentes en las bandas.

El Real Madrid parte con la ventaja del 2-0 que consiguió en el partido de ida en el estadio Santiago Bernabéu.

Orsato, de 47 años e internacional desde 2010, ha dirigido cinco partidos esta temporada en la máxima competición europea: Manchester City-Borussia Dortmund (2-1), Eintracht Frankfurt-Tottenham (0-0), RB Leipzig-Real Madrid (3-2), Oporto-Atletico Madrid (2-1) y Bayern Múnich-París Saint-Germain (2-0).

RECUERDO AMARGO EN MADRID

En el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones 2019-2020 jugado en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Manchester City (1-2), Orsato pitó un penalti por derribo de Dani Carvajal a Sterling y poco después expulsó por roja directa a Sergio Ramos por derribar por detrás a Gabriel Jesús cuando el brasileño se disponía a encarar la portería de Courtois.

El colegiado tampoco es muy 'amigo' de Luka Modric. Esta misma temporada, durante el Mundial, fue el designado del Argentina-Croacia que echó a los balcanes de la competición tras un 3-0. En ese encuentro dio un penalti a la 'Albiceleste' que Modric no compartió.

"Es un momento clave del partido, no nos da córner y pita penalti, que para mí no era, porque él tira y se choca con nuestro portero. No me puedo creer que haya pitado ese penalti. Eso cambia el partido", dijo Luka-

Y añadió: "Nunca hablo de árbitros, pero hoy es imposible no hablar. Es uno de los peores que conozco. No solo por el partido de hoy. Me ha pitado muchas veces y nunca tengo buen recuerdo de él. Es un desastre"