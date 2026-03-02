El Madrid lidera la carrera por Schlotterbeck

Nico Schlotterbeck, de 26 años, se ha convertido en uno de los jugadores más codiciados de cara al próximo verano. El alemán termina contrato el 30 de junio del 2027, por lo que el Borussia Dortmund debe venderlo en la próxima ventana de fichajes o corre el riesgo de que en la siguiente temporada se marche con la carta de libertad.

En este sentido, según informa el diario AS, el Real Madrid parte con ventaja por la vieja amistad que mantienen los clubs. Florentino Pérez ha sido un aliado tradicional del Dortmund y ello puede abrirle las puertas al club blanco por delante, por ejemplo, del FC Barcelona.

Las relaciones entre las dos entidades se han ido fortaleciendo a lo largo de los años, hasta el punto de trascender lo estrictamente profesional. El histórico CEO del conjunto alemán, Hans-Joaquim Watzke, mantiene una estrecha amistad tanto con Florentino Pérez como con el director general blanco, José Ángel Sánchez. Un vínculo que ha resistido incluso en episodios de tensión institucional, como el debate en torno a la Superliga Europea.

En el Santiago Bernabéu confían en que esa conexión facilite las conversaciones con el Borussia Dortmund, ahora bajo el liderazgo de Lars Ricken. El respeto mutuo y la fluidez en el diálogo pueden convertirse en un aliado clave para desbloquear una operación que, por contexto y por mercado, no será sencilla.

El ejemplo de Bellingham

La excelente relación entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund no es solo una cuestión protocolaria. También ha dado frutos muy concretos en el mercado. El caso más reciente y sonado es el de Jude Bellingham, traspasado al club blanco en 2023 por 103 millones de euros fijos más otros 30 en variables, pese a que el internacional inglés contaba con propuestas económicamente más potentes.

El papel de Hans-Joaquim Watzke fue clave. El propio dirigente alemán desveló antes de la final de la Liga de Campeones de la UEFA de 2024 que siempre aconsejó al futbolista que, si tenía decidido salir, priorizara el destino blanco. “Al final es el club más grande del mundo”, llegó a admitir públicamente, evidenciando la sintonía entre despachos.

Pero Bellingham no es un caso aislado. Antes hubo más movimientos cruzados. Nuri Şahin recaló en el Madrid en 2011 y regresó a Dortmund en 2014; Achraf Hakimi brilló durante dos temporadas en Alemania como cedido; Reinier Jesús también probó suerte en la Bundesliga, aunque sin el impacto esperado. Operaciones en ambas direcciones que han reforzado los lazos entre directivas.

Además, los continuos enfrentamientos europeos han estrechado todavía más la relación institucional: eliminatorias en 2012-13 y 2013-14, duelos en fases de grupos posteriores, la final continental de 2024 e incluso cruces recientes en competiciones internacionales. Una rivalidad sostenida en el césped, pero siempre desde el respeto en los despachos.

El precedente Haaland y el guiño a Mbappé

No todas las operaciones llegaron a buen puerto. El caso de Erling Haaland es paradigmático. El delantero terminó saliendo rumbo al Manchester City tras ejecutarse su cláusula de rescisión. La decisión final fue del jugador, pero desde Dortmund se mantuvo informado al Madrid dentro de los márgenes posibles. Finalmente, el club blanco no dio el paso definitivo.

Watzke dejó una reflexión reveladora: el Madrid tenía claro cuál era su gran objetivo ofensivo. Ese nombre no era otro que Kylian Mbappé. Una muestra más de cómo, más allá de que las operaciones se concreten o no, la comunicación entre ambas entidades ha sido constante y fluida.