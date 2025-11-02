Al Madrid ya le sale caro Arda Güler: paga dos millones más por objetivos

Arda Güler le está empezando a costar caro al Madrid. El club blanco cerró su fichaje en una operación relámpago en la que superó al Barça en la recta final de la operación y lo pudo hacer porque su oferta económica superaba, en mucho, a la del club blaugrana. En concreto, el Barça ofertó 18 millones de euros, mientras que el Madrid pagó al final 20 millones de euros, más 10 en variables, que ahora se están cumpliendo. Según 'Fanatik', el Madrid desembolsará 2 millones de euros más en los próximos días ya que el turco ha llegado a los 75 partidos oficiales con la camiseta blanca.

Güler ha tenido una adaptación difícil en el Madrid y eso ha hecho que los variables se hayan cumplido a cuentagotas. Para cerrar su fichaje, el Madrid tuvo que ofertar variables fáciles de conseguir y así estaba estipulado que pagaba 2 millones a los 25 partidos y dos más a los 50 partidos oficiales, que ya están abonados. Ahora pagarán dos millones más y es previsible que tengan que abonar otros dos antes de que finalice la temporada. El Fenerbahce quedó encantado con el negocio.

Es cierto que Güler siempre priorizó el Madrid por su oferta económica salarial, también muy superior a la del Barça. En aquel entonces, el director deportivo, Deco, viajó hasta Turquía creyendo que podía cerrar su contratación pero se encontró con una encerrona porque el club blanco se había avanzado ofreciendo un pastizal unos días antes. Hubo buenas palabras, pero todo quedó absolutamente reto y acabó de blanco.

Güler no tuvo fortuna con Carlo Ancelotti en el banquillo y se quedó prácticamente sin jugar en sus dos primeras temporadas. Esta suplencia hizo que estuviera a punto de salir cedido o traspasado, pero el jugador turco quiso aguantar en el club ya que tenía el compromiso de la directiva de que acabaría jugando. De hecho, la llegada de Xabi Alonso ha cambiado absolutamente su escenario y es titular indiscutible en la creación del juego blanco.

Con sus números esta temporada, todo indica que el Madrid acabará abonando los 30 millones de euros, entre fijo y variables, que se pagaron en su momento.