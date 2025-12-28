Al Madrid le saldrá caro el nuevo Pedri: "Han rechazado ofertas de 60 millones"

Su nombre suena con fuerza en Europa desde la pasada temporada. A sus 19 años, Kees Smit se ha convertido en uno de los futbolistas a seguir por los equipos grandes del continente. Su meteórico ascenso ha llegado acompañado, además, de una comparación iniciada por Ronald Koeman, seleccionador de Países Bajos.

"Tengo que ser cuidadoso con lo que digo, pero entrené a Pedri en el Barcelona y veo cosas de él en Kees Smit. Los giros, el uso de ambos pies, la visión de juego... es lo que vi en Pedri en aquel entonces. Lo que está demostrando a tan corta edad es impresionante", llegó a decir el ex futbolista y ex entrenador del conjunto blaugrana.

Kees Smit, con Países Bajos sub-19 / UEFA

En definitiva, hablamos de un perfil de futbolista que está muy codiciado en el mercado actual. Sus cualidades, el rendimiento que ha ofrecido a su corta edad, los equipos que andan detrás de él y la posición ventajosa del AZ Alkmaar (el futbolista tiene contrato hasta 2028), harán que sea muy complicado hacerse con sus servicios.

El Real Madrid lleva tiempo siguiendo de cerca al centrocampista. Tras la marcha de Toni Kroos y Luka Modric, el equipo ha adolecido la falta de un futbolista que organice y genere juego en la zona ancha del campo. Una situación que se empezó a ver el pasado curso y que se ha agravado este año con Xabi Alonso.

Smit ha sido comparado con Pedri / Dani Barbeito

Según ha explicado Fabrizio Romano, "todos los clubes grandes están interesados". "El Real Madrid ha estado ojeando al futbolista, al igual que clubes de la Premier League", añade el especialista en fichajes, confirmando el interés del conjunto blanco en una pieza que daría un plus a actual centro del campo.

"El AZ Alkmaar no venderá al jugador por 45-50 millones de euros, de ninguna manera. Hará falta más para vender al jugador (en verano). Fuentes del club me han dicho que han recibido propuestas de alrededor de 60 millones de euros y han sido rechazadas. El precio es mayor", sentencia Romano.

A pesar de su elevado precio, todo apunta a que Kees Smit saldrá este verano de su país natal y que lo hará para ir a uno de los clubes más fuertes del panorama europeo. Se avecina una dura pugna y el Real Madrid, que también ha sido relacionado con otros futbolistas del mismo perfil, tendrá que estar listo para un desembolso importante si quiere salir vencedor.