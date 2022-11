¡El Madrid le dice 'no' a Cristiano Ronaldo!

El club blanco no ve claro el rol que tendría en el equipo y deportivamente no ve sentido en su regreso El portugués espera cobrar si rescinde y el salario no sería problema

Cristiano Ronaldo no volverá a jugar en el Real Madrid a pesar de que el club blanco está buscando un comodín en la delantera por el estado físico de Karim Benzema. Al futbolista portugués le hubiese gustado regresar al Bernabéu y está negociando su marcha del Manchester United, pero el presidente blanco, Florentino Pérez, no tiene nada claro que su vuelta sea beneficiosa por el rol que debería tener Cristiano en el vestuario. El tema económico parece que no sería problema, pero el Madrid está mirando ya un fichaje más a largo plazo.

El crack luso ha roto absolutamente relaciones con el Manchester United con unas declaraciones explosivas contra el club y su técnico, Erik Ten Hag, que han motivado la apertura de un expediente disciplinario que acabará en despido. Sea como sea, se está intentando llegar a un entente económico por lo que Cristiano percibirá buena parte de su salario esta temporada.

El portugués y su agente le están buscando equipo para después del Mundial y vieron en el Madrid una buena opción, ya que los blancos están rastreando el mercado para fichar a un delantero centro en el mercado invernal.

El club blanco tiene dos opciones: o fichar ya a un delantero que sea importante para el presente y futuro o apostar por un parche de seis meses. Y ese comodín podía haber sido Cristiano Ronaldo, que desea jugar en un club de primerísimo nivel.

No le preguntéis a mis compañeros por mí, preguntadles por el Mundial, indicó el portugués en rueda de prensa | sport

El portugués está dispuesto a regresar, pero en el Madrid han frenado cualquier contacto. Y es que a Florentino Pérez ni le gusta repescar jugadores que se han ido por la puerta de atrás, ni firmar jugadores ya con cierta edad. El club blanco lleva ya años con apuestas jóvenes que le han salido bien como Vinícius, Rodrygo o Tchouaméni y van a seguir por el mismo camino.

Las puertas parecen absolutamente cerradas, pero el mercado puede dar muchas vueltas. Tanto Florentino como Ancelotti saben que hay pocas opciones de nivel ahora en el mes de enero, por lo que sería más coherente invertir en verano. Pero el Madrid anda muy, muy justo de delanteros y el técnico italiano ha advertido que sería casi suicida acabar la temporada sin refuerzos. Creen que Benzema recuperará bien, pero tiene una edad y el riesgo es máximo.

Cristiano Ronaldo ha sido relacionado con varios clubs desde hace semanas. Chelsea, Nápoles y un hipotético regreso al Sporting de Lisboa son opciones que podría tener el portugués encima de la mesa, aunque no tiene nada cerrado. Cristiano no sellará acuerdo alguno hasta después del Mundial y, primero, debe rescindir contrato para luego firmar por un nuevo equipo.