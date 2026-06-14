Al Madrid se le complica Gvardiol

El futuro de Gvardiol apunta al Manchester City. Según ha informado Fabrizio Romano, el conjunto inglés está muy cerca de cerrar la renovación del internacional croata hasta junio de 2031, en una operación que incluiría una importante mejora salarial.

De acuerdo con la información del periodista italiano, el City considera que el acuerdo está prácticamente cerrado y únicamente resta la aprobación definitiva para formalizar la ampliación contractual. El optimismo es máximo en el club inglés después de varias semanas de negociaciones.

La noticia supondria un revés para el Real Madrid, que había intensificado su interés en las últimas semanas. La entidad madridista veía en Gvardiol una de las prioridades para reforzar una defensa que busca nuevas piezas de cara al próximo proyecto deportivo.

A sus 24 años, el central croata se había convertido en uno de los nombres más atractivos del mercado. Capaz de actuar tanto como central como lateral izquierdo, reúne precisamente las características que buscaba el cuerpo técnico madridista. Su versatilidad, potencia física y salida de balón le han consolidado como uno de los defensores más cotizados del fútbol europeo.

Además del Madrid, el Barça es otro de los clubes que habría mostrado interés por la situación del futbolista, según apuntó COPE hace unos días. El Manchester City, sin embargo, no está dispuesto a desprenderse de uno de sus grandes activos. El club inglés desembolsó cerca de 90 millones de euros por su fichaje, convirtiéndolo en el defensa más caro de la historia, y considera al internacional croata una pieza fundamental para el futuro de la entidad.

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La situación adquiere todavía más relevancia en un momento de transición para el conjunto de Mánchester. Tras la salida de Pep Guardiola, el club se enfrenta a una profunda reconstrucción deportiva en la que varios futbolistas importantes podrían abandonar la plantilla. En ese contexto, la dirección deportiva pretende que Gvardiol se convierta en uno de los líderes del nuevo proyecto.