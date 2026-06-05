El Madrid le busca club a Mastantuono

En una semana marcada por las elecciones a la presidencia del Real Madrid, el club blanco vive una intensa actualidad. Por un lado, el candidato Enrique Riquelme promete fichajes de alto impacto como Erling Haaland (promesa que ha generado fuertes reacciones, incluidas amenazas legales desde el Manchester City).

Por otro lado, Florentino Pérez, en plena campaña, ha anunciado que tiene preparada "la mayor oferta de la historia del club" —alrededor de 150 millones de euros— por un jugador galáctico de Champions (rumores apuntan fuerte a Michael Olise del Bayern, pese a las matizaciones públicas del presidente).

Mastantuono, el gran damnificado

En medio de este torbellino de nombres estelares y promesas electorales, Franco Mastantuono aparece como uno de los grandes perjudicados. Según informa Diario AS, el joven argentino está listo para salir cedido la próxima temporada a un equipo europeo. El objetivo es que sume minutos y madurez lejos del Bernabéu para no frenar su progresión.

Mastantuono perseguido por dos jugadores del Benfica / EFE

El club busca una cesión (posiblemente a un equipo como el Como de la Serie A, dirigido por Cesc Fàbregas, o similar en Europa, evitando LaLiga) para que regrese más formado, al estilo de Nico Paz. No se habla de venta definitiva, sino de préstamo sin opción de compra, buscando su crecimiento.

Temporada decepcionante

El Real Madrid fichó a Mastantuono procedente de River Plate por alrededor de 45 millones de euros más variables. Las expectativas eran muy altas por su talento creativo, pero su adaptación al primer equipo ha sido complicada. Tras una primera parte de temporada con más protagonismo, su rol se redujo notablemente.

Mastantuono recibe órdenes de Xabi Alonso / Efe

Con Xabi Alonso como entrenador, el argentino tuvo más peso, entrando como titular en varios encuentros y recibiendo confianza como extremo. Mostró desborde y llegada, aunque no explotó del todo. Sin embargo, bajo las órdenes de Arbeloa, perdió claramente protagonismo. Más suplente, apariciones cortas desde el banquillo y menor confianza.

Mastantuono no es el primero ni será el último en buscar minutos fuera, pero su caso duele especialmente por el talento y la inversión realizada. Una cesión bien elegida podría ser el paso ideal para que regrese hecho un jugador de primer nivel.