Al Madrid se le acumulan los problemas: Ceballos, Mbappé, Rüdiger y Valverde no entrenan

La sesión de este martes por la mañana será la única que podrá realizar el Real Madrid para preparar el partido ante el Talavera. Los blancos debutan en Copa del Rey ante el conjunto de Primera RFEF, en un partido en el que parten como grandes favoritos.

Los de Xabi Alonso llegan al encuentro en medio de una crisis de resultados que el triunfo ante el Alavés no pudo paliar por completo. El técnico vive en un ultimátum constante y cada partido supone un examen. Por si fuera poco, las lesiones están lastrando mucho al conjunto blanco en este periodo.

Ceballos no ha entrenado por gastroenteritis / EFE

En el entreno de este martes, el técnico contó con hasta 10 ausencias. Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Militao, Mendy y Camavinga siguen lesionados, pero también se ausentaron del entrenamiento Brahim Díaz, convocado con Marruecos, Ceballos, que sufre gastroenteritis, Mbappé, Fede Valverde y Rüdiger. Estos tres últimos arrastran molestias desde hace días y el cuerpo técnico quiere ser muy prudente con ellos.

El único que ha regresado de la lista de lesionados es David Alaba, que no juega desde mediados de octubre y que podría volver a la convocatoria para el encuentro ante el Talavera.

También se entrenaron con el primer equipo los canteranos Joan Martínez, Jorge Cestero, Thiago Pitarch y Víctor Valdepeñas, que fue titular y cuajó un buen partido en el lateral izquierdo ante el Alavés. Xabi podría tomar la decisión de alinear de inicio alguno de estos nombres, pero tendrá que ser prudente, ya que siempre tiene que haber siete futbolistas con ficha del primer equipo sobre el césped y Franco Mastantuono, que podría volver a la titularidad, tiene ficha del filial.