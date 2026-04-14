El Madrid se juega mucho en Múnich: Florentino, Mbappé, Bellinhgam, Arbeloa...

El partido en el Allianz Arena no será un partido más. El Real Madrid llega a Múnich con la necesidad de lograr un buen resultado, obrar la remontada y seguir vivo en su competición fetiche, la Champions League. No será ni mucho menos sencillo, ya que el escenario, el nivel del rival y el resultado cosechado en la ida suponen una cantidad de adversidades considerable.

Caer eliminados supondría quedarse sin opciones de lograr un título esta temporada a mitad de abril, algo tan sorprendente como poco habitual hablando del equipo blanco. Obviamente, matemáticamente todavía podrían alzar LaLiga, pero la diferencia a favor del Barça y las sensaciones que transmiten ambos equipos invitan a pensar que sería algo casi imposible.

El once del Madrid que perdió 1-2 ante el el Bayern / EP

Más allá de certificar otro nadaplete, decir adiós a la Champions League tendría consecuencias más severas que únicamente perder otro título. Los cimientos del proyecto del club empezarían a tambalearse de forma preocupante. Las miradas señalarían a varios nombres propios, incluyendo algunos muy importantes.

El proyecto de Florentino Pérez y Kylian Mbappé

No cabe duda que son los dos nombres visibles de este Real Madrid. Florentino Pérez, como cabeza del proyecto, y Kylian Mbappé, como jugador estrella, quedarían muy señalados. Para el presidente del conjunto blanco sería el segundo año sin títulos importantes, obligaría a replantearse algunas de las líneas maestras de su plan y perdería cierta credibilidad ante la afición justo en el momento en el que más necesita el apoyo de los socios para el cambio del modelo societario que empezó a plantear en la última asamblea.

Mbappé, en el Madrid-Girona / Sergio Pérez / EFE

Por lo que respecta a Mbappé, el francés seguiría sin lograr ningún título importante con el club al que debía liderar hacia el éxito. Llegó después de que el equipo ganara Liga y Champions y, casi dos años después, empieza a estar en el foco de las críticas por lo que implica su presencia en el campo, sin que ni siquiera sus espectaculares cifras goleadoras le salven de la quema. De no cuajar un buen partido, la figura del '10' quedará en entredicho.

Muchos señalados

Florentino y Mbappé no son los únicos que se juegan mucho en el Allianz. Sin ir más lejos, Álvaro Arbeloa tiene frente a él una de las pocas oportunidades que le quedan de demostrar que merece seguir en el banquillo la próxima temporada. El club pedía títulos para asegurar su continuidad, pero llegar a las rondas finales de la Champions League podría servirle siempre y cuando la imagen del equipo sea esperanzadora. Una remontada en Múnich sería una primera piedra potente para cambiar las tornas.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid / Europa Press

El caso de Vinicius Jr es uno de los más especiales. Durante un tiempo recibió críticas por parte de un sector del madridismo, pero desde hace meses parece que estas han virado para poner a Mbappé en la diana. Los títulos logrados en el pasado elevan al brasileño a un escalón superior, todo ello mientras su renovación se decide en los próximos meses.

A nivel de plantilla, el partido del miércoles puede obligar a tomar muchas decisiones, algunas de ellas dolorosas. Jude Bellingham dejó muy buenas sensaciones en los minutos que jugó en el partido de ida, pero tendrá que dar mucho más y con mayor regularidad para que se olviden los dos últimos años que ha firmado como jugador del Madrid. Otros, como Camavinga, ya parecen sentenciados, mientras que hay muchas dudas con el rendimiento que han ofrecido Asencio, Huijsen, Carreras, Mastantuono o Carvajal en diferentes momentos de la temporada.

El partido de vuelta ante el Bayern puede ser el punto de inflexión que necesita este proyecto, pero también puede darle la puntilla y provocar una revolución para intentar evitar una crisis mayor. Sea como sea, el Real Madrid se juega mucho más que el pase a las semifinales en el Allianz Arena.