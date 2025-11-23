El Madrid se juega en Elche el liderato y una crisis

Han pasado quince días desde el triste empate del Real Madrid en Vallecas. Dos semanas que han dado pie a profundizar en las carencias del equipo de Xabi Alonso y la necesidad de mejorar una imagen que no acaba de convencer. El fútbol va y viene, pero este Madrid sigue dependiendo de la inspiración de sus estrellas a las que cuesta conectar entre ellas.

Hoy tiene en Elche doble tarea, ganar para recuperar el liderato tras la victoria del Barça ante el Athletic, y convencer para espantar los fantasmas que empiezan a perseguir al técnico vasco. Visita un campo y a un rival que lo está haciendo bonito con Eder Sarabia al mando. Un Elche incisivo y práctico que ha sorprendido en este arranque de curso por su buen gusto futbolístico.

Fortín

Recibir a un rival excelso incentiva a los ilicitanos y a una parroquia entregada y encantada. Es cierto que han bajado un tanto su rendimiento, pero su regreso a la categoría no ha podido ser mejor. Sin embargo, tienen problemas para ganar en su estadio, no lo hace desde el 28 de septiembre, pero tampoco ha perdido (tres ganados y tres empatados).

Eso fortalece la mentalidad ante su público, sin perder de vista que una derrota puede complicarle la vida en la clasificación: está a cinco puntos del descenso. Xabi Alonso se encuentra en un momento de necesidades. Una derrota, Liverpool, y un empate, Rayo, frena la buena racha de resultados. Había ganado trece partidos de catorce, con esa mancha nociva del Metropolitano difícil de olvidar.

Faltan goles

El tolosarra ha ido configurando su equipo ideal, pero no el juego que propone para marcar esas diferencias que se acaban diluyendo en el quiero y no puedo en muchos momentos de los partidos. El Madrid necesita una victoria para dejar atrás las dudas más que para conservar el liderato, que también. Un triunfo que cimente la confianza en unos jugadores que necesitan pegamento para cumplir con las propuestas de su entrenador.

Xabi Alonso se juega mucho ante el Elche / Efe

Los blancos se han olvidado de jugar con las líneas juntas, moverse en bloque, imprimir ritmo al juego y ser verticales. Han vuelto a la etapa cómoda que acabó con el presente de Ancelotti en Madrid y que ahora amenaza al del tolosarra. Llegan de dos partidos sin marcar y con ese dato preocupante de que Mbappé lleva el 52,94% de los goles del equipo.

Cinco bajas defensivas

Una dependencia preocupante de un equipo castigado por las lesiones en todas las líneas salvo en el ataque, donde solo Endrick y Mastantuono han pasado por la enfermería. Hoy llega sin Rudiger, Carvajal, Alaba, Militao y Tchouameni, además del argentino, que dejan el centro de la zaga bajo mínimos y llena de parches.

Se espera que Alexander-Arnold sea titular para devolver a Fede a la medular y formar el doble pivote con Camavinga. Arriba saldrá con toda su artillería. Sarabia solo tiene la baja de Josan Fernández. Podrá poner el once de gala con alguna duda por resolver para hacer frente a un rival tan poderoso. Chust podría reforzar la defensa de tres, y está por ver a quién elige para acompañar a Mir en el ataque, si André Silva o Álvaro Rodríguez.

Calendario

El Madrid necesita ganar para arrancar esta recta final de año con certezas, y más con un calendario que le ha deparado cuatro partidos consecutivos lejos de casa. Tendrá que adaptarse para no sufrir las ausencias de Militao y Tchouameni, dos jugadores clave en el juego sin balón.

El Elche va a ser un rival difícil, que sabe lo que quiere si le dejan, que maneja bien el balón y que arriba es un equipo con malas intenciones. El partido va a depender de lo que hagan los blancos. Si mantienen la línea de sus dos últimas salidas, desenganchados en ataque y con problemas para generar fútbol, confirmará que está en crisis.