El Madrid inicia la operación renove del carril izquierdo

Las necesidades de Xabi Alonso no son las de Carlo Ancelotti. Cada uno tiene un estilo de juego definido y lo que tenía el italiano en los laterales no acaba de encajar en lo que necesita el tolosarra. La llegada de Alexander-Arnold sumado a la recuperación de Carvajal encajan en la derecha, pero Mendy y Fran García no acaban de cumplir el perfilque necesita en la izquierda.

Fran, Mendy y Camavinga

Por eso, el Real Madrid ha iniciado la operación renove en el carril izquierdo. Busca dos laterales de perfil diferente a lo que tiene. Acaso Camavinga podría encajar perfectamente cuando se recupere, como demostró con Ancelotti cuando recurrió a él para jugar en la banda. El objetivo es renovar la banda pese a que Mendy tiene contrato hasta 208 y Fran hasta 2027.

No está resultando sencillo fichar un lateral que cumpla con el perfil que necesita Xabi para ocupar esa posición. El primer objetivo es Álvaro Carreras, pero la resistencia del Benfica complica la operación. El club portugués quiere que juegue el Mundial de Clubes, en el que se enfrentará a Boca Juniors, Auckland City y Bayern Múnich en la primera fase. No rebaja los 50 millones que tiene de cláusula y el Madrid se resiste a pagarla.

El Plan B

Por eso, podría activar el plan B fichando a Grimaldo, según ‘El Chiringuito’. Fijo de Xabi en el Leverkusen (48 partidos esta temporada). Al canterano del Barça le quedan dos años de contrato, pero podría salir por los 30 millones de euros que rechaza el Benfica por Carreras. El objetivo es claro, que pueda jugar el Mundial de Clubes para reforzar al equipo y cumpla con las necesidades que demanda Xabi Alonso.

El siguiente en la lista podría llegar en el verano de 2026. El Madrid sigue a Lewis-Skelly, joven lateral de 18 años del Arsenal. Su contrato expira en 2026 y las negociaciones de renovación con el Arsenal no van muy bien, según desvela ‘The Guardian’. El inglés, criado en la cantera ‘gunner’, llegaría gratis y cumpliría con el perfil que busca el club para potenciar esa banda.