El Madrid puede ingresar al menos 70 millones por Nico Paz

A pesar del portazo del Real Madrid al Como tras recomprar la ficha de Nico Paz, el futuro del internacional argentino sigue sin parecer ligado a la plantilla de José Mourinho. Al contrario, las últimas informaciones que llegan procedentes de Italia siguien situando al centrocampista en el Calcio, pero en un club de rango bastante superior: el Inter de MIlán campeón de la Serie A.

El último movimiento resultó contundente: el Real despachó al director deportivo del Como, Carlalberto Ludi, comunicándole que ejercía la cláusula de recompra por Nico Paz, valorada en algo más de 9 millones de euros; acto seguido, se le planteó un único escenario: comprar el traspaso del argentino por 60 millones incluyendo una nueva cláusula de recompra de 80 millones a favor del club merengue.

Para disgusto del técnico Cesc Fàbregas, el Como tuvo que renunciar a un futbolista que consideraba fundamental en su proyecto, más aún en la temporada 2026/27 en la que disputarán la Champions. Sin embargo, según informa la Gazzetta dello Sport, esto no significa que sea seguro que Nico Paz vaya a dejar la Serie A pues el Inter de MIlán se ha puesto rápidamente en marcha para intentar su contratación.

La citada información explica que la operación estaría en mantillas, con Nico Paz concentrado en su participación en el Mundial 2026. Pero que ya se habrían registrado los primeros movimientos. El vicepresidente del club neroazzurro Javier Zanetti es un viejo conocido del padre Nico, el ex internacional argentino Pablo Paz con el que compartieron vestuario en la 'albiceleste'; y Florentino Pérez mantiene una buena relación con el presidente interista Beppe Marotta. Por tanto, las vías de comunicación estarían abiertas para estudiar un fichaje que Oaktree Capital, la principal accionista del club, habría dado luz verde. Nico ya sabe que el Inter contempla su fichaje, y estaría encantado de seguir en Italia, en un club con mayor potencial y que también está en Champions.

Nico Paz, en un partido con el Como 1907 esta temporada / EFE

El Inter no quiere cláusula de recompra

En el aspecto deportivo, el técnico interista Christian Chivu estaría encantado por poder contar con un Nico Paz que a punto de cumplir 22 años (8-9-2004) ya se ha asentado en la Serie A compitiendo al máximo nivel y siendo uno de los jugadores clave para Cesc Fàbregas en el Como 1907 (40 partidos en la campaña 2025/26, con 13 goles y 8 asistencias en 3.281 minutos de juego). Un rendimiento que le ha llevado a formar parte de la selección de Scaloni, aunque de momento con un papel residual, dada su juventud.

Otro aspecto es el económico. El portal Transfermarkt valora a Nico en unos 80 millones de euros, precisamente la cifra de recompra que establecía el Real Madrid en el caso de que hubiera salido adelante su propuesta al Como. Desde Italia aseguran que el Inter de Milán puede estar dispuesto a arrancar las negociaciones subiendo desde los 60 a los 70 millones de euros, pero retirando la claúsula de recompra que quiere el Real madrid. Un punto de partida para un mercado de fichajes de verano que apenas ha arrancado, pero en el que Florentino Pérez ya ha avanzado mucho en la reconstrucción de la plantilla de José Morurinho. Koné, Dumfries, Cucurella y Bernardo Silva son flamantes jugadores madridistas.