Un Madrid infalible, pero sin Bellingham

Nadie va a descubrir el talento futbolístico de Jude Bellingham. Lo dejó patente nada más aterrizar en el Real Madrid, con la riqueza de recursos técnicos y su capacidad de llegada al área. En su primer año, fue uno de los puntales para ganar la Liga y la Champions, enamorando al Santiago Bernabéu.

Una inoportuna lesión de hombro fue apagando aquel brillante ímpetu para crear dudas de rendimiento. Su fútbol empezó a ser intermitente, a lo que se sumó el cambio del ecosistema ofensivo del Real Madrid con el fichaje de Mbappé a lo que se agregó el crecimiento de Arda Güler.

Ausencias

Todos los jugadores estuvieron por debajo de su nivel la temporada pasada, con Bellingham a la cabeza por culpa de esos problemas físicos que le impedían rendir al máximo. Decidió pasar por el quirófano tras el Mundial de Clubes para empezar el curso en la enfermería y perderse los primeros cinco partidos del calendario.

Bellingham se lesionó ante el Rayo / LAP

Los datos descubren que el Madrid ha ganado los siete partidos en los que el inglés no jugó. Osasuna (1-0), Oviedo (0-3), Mallorca (2-1), R. Sociedad (1-2 y 4-1), Valencia (0-2) y Benfica (0-1). Puede ser casualidad, pero no acaba de encontrar su sitio y el Madrid está mostrando su mejor versión ahora que está lesionado.

Suplente

Los blancos ganaron también los siete partidos en los que Bellingham no salió de titular, pero lo hizo a lo largo del partido: 10 minutos contra el Espanyol (2-0); 19’ ante el Levante (1-4); 10’ en Kairat (0-5); 26’ contra el Villarreal (3-1); 30’ ante el Olympiacos (4-3) y 12’ en Talavera (2-3).

La suma es sencilla, el Madrid ha ganado los 14 partidos en los que no salió de inicio. Ha sido titular en seis de las siete derrotas cosechadas hasta la fecha. Solo se perdió la eliminación de Copa ante el Albacete (3-2). Además, también fue de la partida en los tres empates casi consecutivos en Liga ante el Rayo, Elche y Girona.