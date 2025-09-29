REAL MADRID
El Madrid incorpora declaraciones de Gaspart, Freixa, Godall y Perrin al 'caso Negreira'
Entrega un escrito al Juzgado nº1 de Barcelona en el que incluye las declaraciones de los ex directivos en su denuncia por los pagos del Barça al ex número dos del arbitraje español
El Real Madrid sigue su cruzada contra el ‘Caso Negreira’ y pide que se incorpore al sumario de su denuncia, un dosier que entregó el pasado día 26 de septiembre en el Juzgado N.º 1 de Barcelona, en el que incluye las declaraciones hechas por Gaspart, Freixa, Godall y Perrin a diferentes medios de comunicación.
La noticia la adelantaba ayer Xavi Estada, ex árbitro catalán y político español de Esquerra Republicana de Catalunya, en la que aseguraba que “altos cargos directivos en el F.C. Barcelona… han revelado extremos sin duda relevantes para confirmar el sentido y la finalidad corruptora de los pagos efectuados”, por lo que el Real Madrid solicita a ese Juzgado que lo incluya como pruebas para el juicio.
Son varios los pasajes que los servicios jurídicos del club blanco incluyen para que dar veracidad a la denuncia. El exvicepresidente Albert Perrin aseguraba que: “Es mejor seguir pagando o nos perjudicarán". El expresidente Joan Gaspart decía: “En un servicio ilegal que se pueda hacer en el Barça, el presidente lo sabría seguro”. Toni Freixa, el que fuera directivo de Sandro Rosell, afirmaba: “Todas las juntas lo sabían”. Y otro, exvicepresidente azulgrana, Alfons Godall, aseguró: “En la Federación se cuecen los árbitros”.
Freixas
En el escrito, se incluyen los enlaces de las declaraciones de dichos dirigentes a los medios como prueba, según Álvarez de Mon en sus cuentas de Internet. Freixa también reconoció que, de no haber abandonado su cargo de vicepresidente del CTA en 2018, el Barça hubiera seguido teniendo a José María Enríquez Negreira en nómina: “Porque Negreira salió del Comité Técnico de Árbitros, que si no todavía estaríamos allí”.
Freixas fue más lejos en aquella entrevista concedida a la Cadena Ser en 2023: “Eso lo hacen todas las juntas. El Barça, que tiene la característica de que cuando llegan unos suprimen todo lo que se ha hecho antes… esto no se suprimió nunca. Esto pasó de un presidente a otro: Núñez, Gaspart, Laporta, Rossell, Bartomeu…”.
