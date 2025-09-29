Un Madrid humillado, al viaje más largo

El Real Madrid no tendrá descanso tras salir goleado del derbi madrileño. Viajó ayer a Almaty después entrenar esta mañana en Valdebebas. El martes le espera el Kairat en Almaty, ciudad que en tiempos fue capital de Kazajistán, que se encuentra a seis mil kilómetros de la capital de España para lo que tendrá que hacer 14 horas de vuelo con escalas, visados y un choque cultural importante. Ni que decir tiene que la ciudad kazaja se vestirá de gala para celebrar una fiesta ante tan ilustre visitante.

Proyecto en peligro

La expedición blanca atravesó medio mundo para llegar a su destino y lo hizo casi sin tiempo para preparar el partido. En el medio, un largo viaje en el que le será difícil quitarse de la cabeza el trastazo del derbi. La misión de Xabi será más sicológica que deportiva, aunque tendrá que esforzarse en ambos terrenos para recuperar el ánimo y afrontar el partido con garantías. Otro traspié sería atravesar la línea del drama, que pondría contra las cuerdas el nuevo proyecto blanco.

Tendrán que cambiar de chip en plena depresión. Y lo harán sin Militao ni Carvajal, lesionados en el derbi, que se suma a las ausencias de Mendy, Rudiger y Trent. De nuevo vuelven los problemas defensivos por lesiones en un equipo que no sale de una para meterse en otra.

Nico, del Atlético, lesionó a Carvajal con una entrada escalofriante / AP

Cinco defensas en el dique seco que obligan a Xabi a tomar decisiones como puede ser poner a Valverde en el lateral, aunque no le guste y a ver si en esa posición mejora. Carvajal se queda en Madrid “por una lesión en el sóleo de la pierna derecha” a la espera del parte médico que ofrezca el club de la lesión de Militao.

Ambiente festivo

Un viaje pintoresco situado en el extremo oriental del mapa UEFA, donde la cordillera de Tian Shan guardan la frontera entre Europa y Asia. Almaty no tiene aeropuerto internacional con vuelos directos desde Madrid, lo que obligará a la expedición madridista a hacer escalas.

La afición del Kairat Almaty / AP

Pese a lo recóndito del lugar, no se encontrará con una temperatura baja, máxima de 24º y mínima de 12º, pero sí con una afición entregada a su equipo que es el orgullo nacional. Y ya se ha visto como se arrugan los blancos ante ambientes calientes como el del Metropolitano.

El Kairat Almaty fue fundado 1954 bajo el nombre del Dynamo, y durante mucho tiempo fue el único representante kazajo en la Liga rusa. Su estadio, el Central Stadium, 23.000 espectadores, es sencillo y modesto, pero consigue generar un gran ambiente que carga la atmósfera. El fútbol lo viven como una fiesta con banderas amarillas y negras, y el eco de sus goles inundan un inmenso cielo recorrido por un viento seco. Será una prueba de resistencia para el Madrid, que necesita rehacerse lo antes posible para evitar una crisis difícil de medir.