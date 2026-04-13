Un Madrid herido, más peligroso para el Bayern

El Real Madrid ha decidido tirar la Liga en los dos últimos partidos y lo ha hecho de mala manera, con un fútbol y una actitud preocupante que tiene irritada a su parroquia. Es un equipo herido al que solo le queda una última bala para salvar la temporada, remontar en Múnich el 1-2 del partido de ida jugado en el Bernabéu de los cuartos de final de la Champions.

Indescifrable

Una situación que ha provocado cierta preocupación en el entorno de Bayern. Saben de lo que es capaz el Real Madrid en su competición preferida, y más en una situación tan extrema que salpica la credibilidad de sus estrellas. Da lo mismo que los de Kompany estén demostrando el mejor nivel de los últimos años, que el arreón final de los blancos en la ida les obliga a ser precavidos.

En el Madrid, como es lógico, venden ilusión. “Tenemos que ir a ganar con toda la energía que tengamos”, transmite Arbeloa al entorno blanco, que se mueve entre la esperanza y la incredulidad. Los primeros están convencidos de que hay argumentos para dar la campanada; los segundos son escépticos, porque da pena verlos jugar. Pese a todo, el Madrid siempre ha sido indescifrable y aunque llega herido no está muerto.

Sí se puede

Para conseguir la épica, el entorno blanco profundiza en los argumentos positivos obviando los negativos, aunque la baja de Tchouameni no tiene demasiada solución. Sin embargo, la presencia de Militao, Mendy y Bellingham en el Allianz Arena elevan el sueño para huir de la pesadilla. No hay un antecedente que apuntalen que el regreso de los tres les hará más fuertes.

Bellingham será titular y una de las bazas del Madrid para remontar ante el Bayern / EP

El “sí se puede” es el mensaje que se desliza entre el madridismo, aunque los más realistas lo aprueben sin fundamento. Ese sector de la afición que ha dejado de creer los mensajes que pregona Arbeloa, que dio la vuelta al calcetín cuando peor lo tenía, y que lo ha devuelto a su sitio cuando ha recuperado a los ‘buenos’, en lugar de ser valiente y mantener lo que le funcionó.

Víctima

El Bayern se tiene que equivocar mucho para no pasar. Tal y como juegan, el Madrid tiene pocas posibilidades tras volver a demostrar que sus estrellas no están para ser solidarias. Kompany ha conseguido armar un equipo ofensivo que sabe lo que quiere y a lo que juega. Si mantiene ese nivel, el pase lo tiene en la mano y más ante su público.

Al Madrid le favorece ir de víctima. No tener opciones, las críticas permanentes, y la euforia de los antimadridistas y de la afición alemana corren a favor de la épica de los blancos, que han vivido muchas veces el desencanto de sus rivales obligándoles a decir “otra vez lo han hecho”.