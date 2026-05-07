Real Madrid
El Madrid puede hacerse de oro con Nico Paz
El Inter de Milán parece dispuesto a pujar fuerte por el futbolista con mayor proyección de la Serie A italiana
El nombre de Nico Paz sigue dando mucho que hablar. El Real Madrid tiene los derechos del futbolista y lo podría recomprar este verano por 9 millones de euros, pero en Italia están enloquecidos con el joven argentino.
Especialmente, el campeón del Scudetto, el Inter de Milán, suspira por el futbolista, de 21 años, que está maravillando en el Como italiano con Cesc Fàbregas. Nico Paz ha demostrado su categoría para impulsar a un equipo que ha pasado a ser un recién ascendido a pelear por los puestos de cabeza con los grandes de la Serie A.
El internacional argentino ha marcado 13 goles y ha repartido 8 asistencias jugando desde la mediapunta del Como. El Real Madrid sabe que tiene una joya entre manos y que es el momento de quedárselo o hacer caja.
Un cromo repetido
De recomprarlo por 9 millones, Nico Paz puede encontrarse con un fuerte 'overbooking' en su posición con Arda Güler, Bellingham, Brahim, Rodrigo cuando esté recuperado o Mastantuono. Mucha competencia para un puesto que el Real Madrid no necesita reforzar.
Al conjunto blanco le falta un futbolista de creación para el centro del campo ya que no ha llegado ningún futbolista en las posiciones de Kroos y Modric, mientras que atrás también tiene problemas, como se ha visto con las últimas lesiones de Militao o Mendy.
Por ello, no se puede descartar que el Real Madrid decida hacer caja con el talentoso futbolista del Como. En Italia ya se habla de una posible oferta de 50 millones de euros por parte de los interistas sobre un jugador que tendría galones de entrada en el Inter de Milán. Un sueño que se podría convertir en realidad.
Diferencial en el Como de Cesc
El Inter se ha llevado la Serie A con mucha autoridad, pero quiere volver a dejar su sello en Europa, como hizo la pasada campaña llegando a la final de la Champions League. Nico Paz es un futbolista diferencial y un 'trescuartista' de los que encantan en Italia.
El Como está peleando por entrar en Europa e, incluso, por un puesto en la Champions League, a solo tres puntos de la Juventus de Turín que ocupa la cuarta plaza. Nico Paz tiene mucha responsabilidad en un proyecto arriesgado de Cesc Fàbregas con muchos jóvenes, pero que le ha salido redondo.
La proyección del técnico también se ha disparado, situándose en la órbita del Chelsea, si bien el de Arenys de Mar es feliz en Italia donde está desarrollando un gran trabajo a base de apostar por la calidad de sus futbolistas, acompañado de veteranos como Sergi Roberto que le ayudan a dar poso al equipo.
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