El Madrid, con ganas de revancha en el Clásico: "Queremos el primer título para el club"

FC Barcelona y Real Madrid se verán las caras en la gran final de la Supercopa. Un partido más especial por la parte merengue, ya que quieren dar ese golpe sobre la mesa ante su máximo rival y ganar su primer título desde la creación de la sección.

"Estamos hablando de la final de la Supercopa. Tenemos muchas ganas del partido de mañana y demostrar qué equipo queremos ser y luchar por el primer título del club", expresó Antonio Rodríguez, el segundo entrenador del conjunto blanco tras la ausencia de Pau Quesada por motivos personales.

A pesar de no haber tenido con ellos a Quesada durante las semifinales, el propio segundo confirmó su presencia ante las culés: "Lo hemos vivido con naturalidad. Él ha estado con nosotras todos los días. Mañana nos dará esa energía extra. Hay una unidad muy grande".

Pau Quesada, en un entrenamiento del Real Madrid / Real Madrid

Además, Antonio Rodríguez explicó el cambio de posición de Eva Navarro en los últimos duelos: "La reconvertimos por circunstancias al lateral derecho y tiene mucha conexión con Caroline. Sus espacios de rendimiento no son de lateral o extremo al uso. Eva se pone de extremo en muchas situaciones; se lo tomó muy natural".

El segundo tuvo la oportunidad de dirigir en las semifinales ante el Atlético de Madrid y ahora, con la vuelta de Pau Quesada, espera conseguir el título: "Es un partido del máximo nivel. Cada vez te exigen más los rivales; mañana no va a ser diferente. Va a ser un partido, esperemos, de tú a tú. Estamos en el Madrid, nos tenemos que exigir el máximo. Tenemos que afrontarlo con naturalidad".

Weir: "Tenemos que dar lo máximo; puede pasar cualquier cosa"

Caroline Weir también estuvo junto a su técnico en la sala de prensa el día antes de la final. La escocesa sabe lo que tiene que hacer para ganar, aunque es consciente del rival que tiene delante: "Estoy muy ilusionada. Es un clásico, un gran partido. Lo daremos todo para ganar. Tenemos que dar lo máximo; puede pasar cualquier cosa. Respetamos al Barça por todo lo que ha conseguido durante estos años, pero estamos concentradas en nosotras. Estamos preparadas".

Esta será su tercera final con la camiseta merengue, un factor clave para afrontarla: "Hemos aprendido mucho durante los años. Tenemos a muchas jugadoras que han jugado esas finales; somos más maduras. Necesitaremos a todas mañana para conseguir ganar".

Las jugadoras del Real Madrid femenino celebran el tanto de Caroline Weir ante el Arsenal. / TOLGA AKMEN / EFE

Al igual que Eva Navarro, la escocesa también ha variado su posición y se ha sentido muy cómoda: "La temporada ha sido diferente para mí por la posición, pero lo he disfrutado. Jugaré donde me ponga el entrenador. El entrenador me da mucha libertad en ese rol y con las jugadoras que tenemos podemos jugar bien a las transiciones. Disfruto el reto de jugar en una posición diferente".

Con sus 30 años ya es una de las referentes del madridismo y tiene claro lo que representa un partido así para el fútbol femenino nacional y mundial: "Siempre hay presión por jugar en el Madrid; contra el Barça siempre es especial. Los partidos son competidos, hay mucha rivalidad. Pero creo que en este partido nos vamos a acercar. Queremos ganar y nos vamos a concentrar en nuestro juego. Disfruto la presión y es un privilegio sentirla".