El Madrid gana el pulso al calendario

El Real Madrid fue uno de los equipos más castigados la temporada pasada por el loco calendario impuesto por los estamentos futbolísticos. Los blancos jugaron 68 partidos, siete competiciones, batiendo todos los récords. Una cifra que se reducirá este curso para regularizar sus actuaciones e igualarla a la de años anteriores.

Cara y cruz

Caer eliminado en la Copa del Rey fue un golpe que aún duele en el seno madridista. Sin embargo, no jugarla facilita que su calendario se relaje para los próximos meses, se ahorrará tres o cuatro partidos. A esto podría sumar más tiempo de descanso si se clasifica entre los ocho primeros de la Champions, lo que le ahorraría otra eliminatoria. Entre una y otra competición podría economizar entre tres y seis partidos.

El miércoles tiene una prueba importante en Lisboa ante el Benfica. Un empate le ahorraría una eliminatoria para iniciar un calendario más plácido. Tras jugar con el equipo portugués, sumaría 33 partidos en 162 días, lo que supone uno cada 5,9 días favorecido por los descansos que ofrece las ventanas de selecciones, aunque entre 11 y 14 jugadores blancos no descansaron por su calidad de internacionales.

Parón bien recibido

A partir del próximo jueves, se podría centrar exclusivamente en Liga. Disputará nueve partidos en 69 días, lo que supone jugar uno cada 7,6 días para plantarse en la jornada 31 antes de regresar de nuevo a la Champions. El tiempo es oro para los blancos, que podrán recuperar jugadores y arriesgar lo justo con los más castigados para afrontar frescos la recta final de temporada.

Una ventaja conseguida a costa de su agridulce temporada: amarga, por la eliminación a manos del Albacete en la Copa del Rey; , y dulce, por meterse entre los ocho mejores equipos de la Champions. Si llega a la final de Budapest del 30 de mayo, jugaría 57 partidos en total. Una cifra alta, pero compensada tras haber jugado ya 33 partidos en 162 días y tener ahora un parón para recuperar fuerzas y afrontar más frescos otra apretada recta final en sus aspiraciones por ganar la Liga y la Champions.