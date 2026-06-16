El Madrid ficha a Clifford Nana, criado en La Masía

El Real Madrid ha hecho oficial el fichaje de Clifford Nana Boadi Kusi Gyamfuaa para reforzar su cantera. Un delantero versátil de 16 años que destaca por su velocidad y que se formó en la Masía. Abandonó la cantera barcelonista en 2023 para fichar por el Damm.

Tras los pasos de Joan García y Víctor Muñoz

Nana es un extremo, rápido y habilidoso con capacidad de finalizar las jugadas que fabrica. Un futbolista en formación al que el club madridista quiere moldear para que siga progresando, al creer que tiene condiciones para ser un jugador de nivel. Sus comienzos en La Masía le dieron la oportunidad de mostrar sus posibilidades.

Nana recaló después en el Damm, un club dedicado a la formación que celebra estos días la presencia de dos de sus jugadores con la selección española en el Mundial: Joan García y Víctor Muñoz. Ambos pasaron por cantera para llegar a lo más alto y confirmar el buen trabajo del club catalán.

Banda cambiada

Da el salto desde el equipo Sub-16 del Damm, donde ha destacado para llamar la atención de los captadores del Real Madrid, que no han dudado en hacerse con sus servicios. Nana es diestro y le gusta jugar a banda cambiada por su facilidad para desbordar apoyado en su velocidad. Un jugador con proyección que salió de La Masía prematuramente.

Es otra apuesta de futuro de la cantera madridista por jugadores con proyección que alimenten sus categorías inferiores. A sus 16 años comienza otra etapa en un club en el que trabaja la formación, aunque los que pasan por sus categorías inferiores saben que dar el salto al primer equipo es una misión prácticamente imposible.