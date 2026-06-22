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REAL MADRID

El Madrid femenino prepara un traspaso histórico

El conjunto blanco lidera la carrera por la joven promesa sueca Felicia Schröder, con quien confía en cerrar un acuerdo en las próximas semanas

Felicia Schroder en acción durante un partido

Felicia Schroder en acción durante un partido / Jonas Ekstromer / EFE

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Christian Blasco

Christian Blasco

El Real Madrid femenino está a punto de dar un golpe en el mercado del fútbol femenino. Según informa el medio sueco Sportbladet, el conjunto blanco lidera la carrera por Felicia Schröder, una de las mayores promesas del fútbol europeo, y confía en cerrar su incorporación en las próximas semanas.

A sus 19 años, la delantera del BK Hacken se ha convertido en una de las perlas del continente. Su irrupción en la liga sueca no ha pasado desapercibida para varios gigantes continentales. Suma 40 tantos en 47 partidos con su club en las últimas tres temporadas.

El Chelsea realizó una oferta de 1,4 millones de euros en mayo según The Athletic, pero es el Real Madrid quien ha tomado ventaja en una operación que podría alcanzar el millón y medio según las informaciones, convirtiéndose en uno de los traspasos más caros de la historia del fútbol femenino y el más caro de la Liga F Moeve.

Según la información publicada por Sportbladet, el club espera incluso poder anunciar el acuerdo con la jugadora en un plazo cercano a las dos semanas. Todo apunta a que el Madrid será su próximo destino si no se produce un giro inesperado en las negociaciones.

La operación supondría además un importante respaldo a la apuesta deportiva del Real Madrid femenino. El conjunto blanco continúa trabajando en un mercado plagado de movimientos. Hasta ahora la revolución ha traído seis salidas (Misa, Weir, Feller, Teresa Abelleira, Yasmim Ribeiro y Rocío Gálvez) y tres incorporaciones (Andreia Jacinto, Lineth Beerensteyn y Elisa Sens), además de anunciar que Laia López tendrá ficha del primer equipo.

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Desde Suecia están convencidos que el BK Hacken cerrará una venta récord con la salida de su estrella. El Madrid necesita incorporaciones de nivel y futuro si quiere seguir creciendo y Schröder encaja a la perfección en esa política.

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