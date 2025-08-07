El Madrid no tiene excusa: tendrá más descanso que los finalistas del Mundial de Clubes

La guerra entre el Real Madrid y LaLiga continúa. El conflicto ahora se centra en el poco tiempo de preparación que tendrá el equipo madridista antes del inicio de la competición doméstica. Tras empezar el pasado día 4 la pretemporada, el conjunto blanco apenas tendrá 15 días antes del debut ante Osasuna, que será el próximo día 19 de agosto en el Santiago Bernabéu.

El Madrid pidió el aplazamiento de dicho partido al considerar que el tiempo era insuficiente, pero tanto el Juez Único de Competiciones como el Comité Nacional de Segunda Instancia desestimaron dicha solicitud. Una situación que ha provocado el enfado en el conjunto blanco.

Gráfico mostrado en Real Madrid TV sobre los días de preparación / Real Madrid TV

Desde su canal oficial, Real Madrid TV, el equipo madridista ha mostrado su descontento. "El Real Madrid ya parte en inferioridad y hemos visto como en años anteriores se utilizaron los horarios de LaLiga como arma de guerra. Es un atentado contra la lógica y contra la competición y confirma que esta Liga ya nace adulterada. Ya nace con mugre por delante", llegó a decir el director, Jesús Alcaide.

Los datos

LaLiga defiende que una competición como el Mundial de Clubes no puede alterar por completo el calendario de la competición nacional y que en el convenio no aparece estipulado el tiempo mínimo que debe tener un equipo de pretemporada. Lo único que viene en el convenio son los 21 días de vacaciones obligatorios que pertenecen a los futbolistas.

Por lo que respecta a esto último, con el Real Madrid se habría cumplido, ya que los jugadores contaron con 24 días de vacaciones desde que llegaron a la capital española, una vez fueron eliminados del Mundial de Clubes por el PSG. A eso hay que sumar el día de viaje desde Estados Unidos y los 15 días de pretemporada, sumando un total de 40 días entre su último partido de la pasada campaña y el primero de la próxima.

Luis Enrique, técnico del PSG / EFE

A pesar de que el tiempo de preparación será menor que el que han tenido otros equipos de LaLiga, el Madrid no será el conjunto más perjudicado de los que disputaron el Mundial de Clubes. Sin ir más lejos, los dos finalistas, el PSG de Luis Enrique y el Chelsea de Enzo Maresca, tendrán menos tiempo de descanso y preparación.

El equipo parisino terminó el Mundial de Clubes el día 13 de julio, con la final perdida ante el Chelsea. Tras un día de viaje hasta París, los futbolistas han tenido vacaciones hasta el día 6 de agosto. Un total de 22 días de descanso. Eso sí, el primer encuentro de los de Luis Enrique será la Supercopa de Europa ante el Tottenham, el próximo 13 de agosto. Eso les deja con tan solo 7 días de pretemporada antes del encuentro, menos de la mitad que el equipo blanco. En total, pasarán 31 días desde su último encuentro de la pasada temporada y el primero de la nueva.

En el caso del Chelsea, su temporada también terminó el 13 de julio, pero volvieron al trabajo antes que su rival, concretamente el 4 de agosto. Sin contar el día de viaje hasta Londres, los futbolistas del equipo 'blue' han tenido 20 días de vacaciones. Su primer partido llegará antes que el de el Real Madrid, concretamente el 17 de agosto, ante el Crystal Palace, en el debut esta temporada en la Premier League. Serán, por tanto, 13 días de preparación y 35 días desde el último partido de la pasada campaña y el estreno en la nueva.

Los dos finalistas del Mundial de Clubes son los clubes más perjudicados con respecto a todos sus rivales y tendrán que adaptar su temporada al poco tiempo de preparación. Este curso servirá de ejemplo para ver la influencia que tiene realmente la situación y para que la FIFA y las diferentes ligas nacionales estudien posibles medidas al respecto.