El Madrid evita con Carreras otro caso Achraf

Perder a Achraf Hakimi dolió en el madridismo con el paso de las temporadas. Un lateral derecho con proyección que no pudo hacerse un hueco en el primer equipo cuando despuntó en el Castilla. Carreras es un caso diferente, decidió dejar La Fábrica después de tres años en ella para irse a la cantera del Manchester United, consciente de que ese podría ser el mejor camino para regresar al Real Madrid.

Quizá Carreras se fijó en el propio Achraf para tomar la decisión de irse de Valdebebas cuando pertenecía al equipo Juvenil. En aquel verano de 2020, Achraf había regresado al Real Madrid tras dos años de cesión en el Borussia Dortmund. Sin tiempo para deshacer las maletas, el marroquí fue traspasado al Inter de Milán por 43 millones de euros, dando así por finalizada su etapa en el Real Madrid.

Inalcanzable

El United tampoco valoró demasiado a Carreras, al que cedió primero al Preston, después al Granada para acabar en el Benfica. El club lisboeta sí valoró sus condiciones. Tras año y medio, en el verano de 2024, fue traspasado por 14,3 M€. Un año en la Liga portuguesa le ha servido de reclamo para que el Real Madrid volviera a fijarse en él, como hizo en 2017 cuando despuntó en el Juvenil del Deportivo, para recuperarlo a cambio de 50 M€.

El Real Madrid ha querido evitar que ocurriera lo mismo que pasó con Achraf. Tras venderlo al Inter, donde jugó una temporada, el PSG decidió ir a por él pagando 68 M€ por su traspaso. El club italiano rentabilizó en 23 M€ su inversión solo un año después. Unas cantidades que al Madrid se le escapaban en aquel año en el que salíamos de la pandemia por el Coronavirus.

Momentos diferentes

Además, las necesidades deportivas del Madrid han sido muy diferentes entre Achraf y Carreras. Cuando el marroquí despuntaba en el Castilla en 2018, el Madrid fichaba a Álvaro Odriozola para potenciar la banda derecha con Carvajal como dueño absoluto, y los recursos de Nacho y Sergio Ramos, en caso de necesidad, además de Lucas Vázquez.

A diferencia de lo que ocurría con Achraf hace siete temporadas, el Madrid si necesitaba reforzar la banda izquierda esta temporada. Las constantes lesiones de Mendy, 30 años, y su nula proyección ofensiva para el estilo que promueve Xabi Alonso, y las dudas defensivas con Fran García, 26 años, invitaban a fichar un lateral de garantías. Carreras, 22 años, es una mezcla de los dos que encaja en lo que necesita el equipo.