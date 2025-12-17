El Madrid no esquiva el play-off de octavos

El Real Madrid deberá disputar la eliminatoria de octavos de la Liga de Campeones femenina tras empatar en el campo del Twente (1-1). El conjunto blanco tenía el objetivo de clasificarse directamente pero necesitaba lograr los tres puntos y esperar que el resultado de al menos uno de los equipos que le precedía en la tabla (Lyon, Chelsea y Juventus) le fuera favorable.

No hizo falta hacer cuentas porque el conjunto de Pau Quesada no hizo los deberes y terminó séptimo. Jaimy Ravensbergen fue la autora del gol del conjunto neerlandés. Tuin fue la otra gran protagonista de la jugada con un centro al área pequeña que provocó un desajuste en la línea defensiva del Madrid para que rematara la jugada Ravensbergen y pusiera el definitivo 1-0. El empate del Madrid fue de Däbritz en el minuto 95. Las blancas se medirán a París FC o Wolfsburgo en la siguiente eliminatoria.

El Atlético, por su parte, cayó de manera clara ante el Lyon (4-0). La abultada derrota no impedirá que el conjunto rojiblanco, que termina undécimo, dispute la eliminatoria de octavos. Las goleadoras del duelo ante el Lyon fueron Bae Risa (pp), Renard de penalti, Diani y Shrader. Esperan Arsenal o United en octavos.