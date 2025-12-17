REAL MADRID FEMENINO
El Madrid no esquiva el play-off de octavos
El conjunto de Quesada deberá jugar la eliminatoria de octavos tras empatar ante el Twente
El Real Madrid deberá disputar la eliminatoria de octavos de la Liga de Campeones femenina tras empatar en el campo del Twente (1-1). El conjunto blanco tenía el objetivo de clasificarse directamente pero necesitaba lograr los tres puntos y esperar que el resultado de al menos uno de los equipos que le precedía en la tabla (Lyon, Chelsea y Juventus) le fuera favorable.
No hizo falta hacer cuentas porque el conjunto de Pau Quesada no hizo los deberes y terminó séptimo. Jaimy Ravensbergen fue la autora del gol del conjunto neerlandés. Tuin fue la otra gran protagonista de la jugada con un centro al área pequeña que provocó un desajuste en la línea defensiva del Madrid para que rematara la jugada Ravensbergen y pusiera el definitivo 1-0. El empate del Madrid fue de Däbritz en el minuto 95. Las blancas se medirán a París FC o Wolfsburgo en la siguiente eliminatoria.
El Atlético, por su parte, cayó de manera clara ante el Lyon (4-0). La abultada derrota no impedirá que el conjunto rojiblanco, que termina undécimo, dispute la eliminatoria de octavos. Las goleadoras del duelo ante el Lyon fueron Bae Risa (pp), Renard de penalti, Diani y Shrader. Esperan Arsenal o United en octavos.
- Guadalajara - Barcelona, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el partido de Copa del Rey
- Ander Basurto, culturista: 'Llevo 5 años haciendo más de 20.000 pasos diarios. Hacer 10.000 es imposible, me sienta hasta mal la comida, no soy una persona normal
- La convocatoria del Barça ante el Guadalajara
- Rotación masiva, pero con toda la artillería a Guadalajara
- Guadalajara - Barcelona de Copa del Rey: reacciones, polémicas y última hora, en directo
- Los árbitros replican a Florentino Pérez con un duro comunicado
- El Madrid ya ha elegido al sustituto de Xabi Alonso
- Pau Torres se cuela en la lista de futuribles del Barça