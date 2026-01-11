El Madrid, entre la espada y Mbappé

La final de la Supercopa supondrá un punto de inflexión para la temporada de los dos equipos. Sin embargo, todo hace indicar que el resultado del partido tendrá consecuencias más severas en el Real Madrid que en el FC Barcelona.

La situación en Liga y la dinámica de las últimas semanas garantiza al conjunto de Hansi Flick cierta estabilidad sea cual sea el resultado. Por su parte, Xabi Alonso lleva un mes viviendo en un ultimátum constante, siendo examinado en cada partido que disputan los suyos y con la sensación de que su destitución podría llegar en cualquier momento.

El alemán Hansi Flick (i), entrenador del Barcelona, posa junto al entrenador del Real Madrid Xabi Alonso (d), este sábado en Yeda, Arabia Saudí, un día antes de la final de la Supercopa de España entre el Barcelona y el Real Madrid. / Marc Graupera / FC Barcelona / EFE

De ganar ante el Barça la Supercopa, se abrirá un nuevo escenario. Sería el primer título de la era Xabi y el segundo Clásico ganado esta temporada. Un contexto que facilitaría su continuidad, probablemente hasta final de temporada, salvo hecatombe.

Tras ganar al Atlético en semifinales, ni siquiera la derrota garantiza que el entrenador del conjunto blanco finalice su etapa en el club. Caer dejando una buena imagen ante el Barça salvaría los muebles, aunque abriría una crisis que podría precipitar todo ante otro mal resultado en las próximas semanas.

Encomendados a Mbappé

La situación es crítica y Xabi parece encomendar todas sus esperanzas en Kylian Mbappé. El delantero francés está dispuesto a forzar y a jugar la final a pesar de sus molestias físicas, aunque está por ver si disputará el partido completo o solo la recta final.

Mirando fríamente los números, la ausencia del internacional con Francia no debería ser un drama. Desde que llegó al Madrid, el equipo ha disputado 12 partidos sin él, con 8 victorias, 3 empates y solo 1 derrota. El Madrid solo pierde el 8,3% de los partidos sin Mbappé, mientras que, según Opta, con el '10' en el equipo caen en el 21,7% de los partidos.

En cualquier caso, las últimas semanas del jugador del Madrid han sido cuanto menos curiosas. Se lesionó en el partido ante el Celta, no jugó ante el Manchester City, pero después disputó 270 minutos entre Alavés, Talavera y Sevilla, todo por romper el dichoso récord de Cristiano Ronaldo, que finalmente solo igualó.

Mbappé, en el entrenamiento del Madrid / RFEF

Fue en ese momento cuando se filtró (desde Francia, sorprendentemente) que Mbappé estaría tres semanas de baja. No estuvo ante el Betis y ni siquiera viajó a Jeddah para la Supercopa, perdiéndose las semifinales ante el Atlético de Madrid. Sin embargo, una vez el equipo pasó a la final, se conoció que el francés sí podría estar disponible para el encuentro. Una recuperación milagrosa.

Sea como sea, si Mbappé no está en un estado físico óptimo, su presencia podría condicionar en negativo al equipo y lastrar el juego de los suyos. A pesar de todo, parece complicado que Xabi, viendo cómo ha gestionado los egos hasta ahora, sea capaz de dejar en el banquillo a la estrella del equipo si esta le dice que quiere jugar. El entrenador se encuentra entre la espada y la pared y solo puede confiar en que el '10' esté realmente listo para jugar ante el Barça y ofrecer así una actuación al nivel del mejor delantero del mundo.