El Madrid, un equipo de 29 defensas

El Real Madrid tiene 10 especialistas en defensa, dos laterales derechos, tres izquierdos, y cinco centrales. Las lesiones han mermado los recursos para utilizarlos a todos en los 45 partidos que llevan disputados, lo que ha obligado a Xabi Alonso y Arbeloa a elegir a cuatro en cada partido pendiente de las bajas. Eso ha llevado a utilizar 29 defensas diferentes desde que empezó la temporada.

Laterales

Posición más incómoda para los dos técnicos ha sido sin lugar a dudas el lateral derecho. Las lesiones de Trent (19 partidos lesionados) y Carvajal (16) han obligado a utilizar hasta seis jugadores en ese carril. El que más partidos ha disputado en esa demarcación ha sido un centrocampista, Valverde, con 17 apariciones; Trent, 15; Carvajal y Asencio, 4; Rudiger, 3 y completa la lista el canterano David Jiménez, 3.

En la otra banda, la participación se reduce a cuatro jugadores con Carreras como el más utilizado, 29 partidos, aunque el lateral gallego sumó a su cuenta particular otros cuatro encuentros de central. Fran García jugó 10, Mendy solo 3 al acumular hasta 26 partidos lesionados, Camavinga 2 y el canterano Valdepeñas, uno.

Centrales

Los dos centrales ha supuesto otro sudoku para los técnicos pese a tener cinco zagueros, a los que sumaron a Tchouameni y Carreras para completar partidos en los que estuvieron lesionados hasta cuatro de ellos. Todo un drama. Huijsen es el que más partidos ha jugado, 29, seguido de Asencio, 23; Rudiger, 18 y Militao, 15. Alaba y Carreras, 4 con Tchouameni, tres. En total 96 combinaciones, seis más de las previstas ya que Xabi Alonso tiró de tres centrales en seis ocasiones.

Los centrales han pasado demasiados compromisos en la enfermería, hasta 82 opciones perdidas entre los cinco: Militao, 27; Rudiger, 23; Alaba, 14; Huijsen, 12 y Asencio 6. Por último, las parejas que más han coincidido han sido Rudiger-Huijsen, y Asensio-Huijsen, en nueve ocasiones cada una.