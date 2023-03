El Madrid contra la épica inglesa

El Liverpool no tiene nada que perder tras caer humillado en Anfield, y saldrá a por la remontada Ancelotti no se arruga y dice que no especulará, que planteará un partido de ataque pese a la ventaja

El equipo de Jürgen Klopp no se rinde, tiene suficientes argumentos futbolísticos para tomarse la revancha y en el Santiago Bernabéu tras el partido de ida en Anfield, mientras que los de Carlo Ancelotti ya vivieron esa experiencia ante el Chelsea hace un año y están avisados de lo que puede pasar

El 2-5 del partido de ida quita foco a este de vuelta entre el Real Madrid y el Liverpool, de los octavos de final de la Champions League. Sin embargo, el estilo ofensivo con el que ambos equipos adornan su juego promete espectáculo sobre el tapete del Santiago Bernabéu, porque el equipo inglés tiene sobrados argumentos para amenazar a los blancos. Una eliminatoria que solo puede perder el Madrid porque “a nivel mental es más complicado que para el Liverpool” como apunta Ancelotti.

Partido de ataque

Klopp y los suyos no tienen nada que perder y todo que ganar después del bochorno vivido en Anfield, en la peor ‘pintada de cara’ en casa y en la Champions en toda su historia. Entre eso y las ganas de revancha de sus últimos fracasos ante los blancos, se espera un partido de ataque y en ese escenario el Madrid no es de los que huya del golpe a golpe. “No pensamos solo en defender, pensamos más en atacar”, asegura el italiano, cuya intención es alejarse de especular, convencido de que hacerlo anularía sus fortalezas.

El factor campo

Ancelotti recomienda aparcar la confianza, y más en este torneo de campeones, en el que te quitan el ‘Rolex’ en cuanto bajas un poco los brazos. Da lo mismo jugar en el Bernabéu, tener ventaja de tres goles o jugar con uno más, que la Champions no perdona. Tiene a favor el factor campo, aunque el coliseo blanco es sólo una baza incontenible cuando es el equipo el que anime a una grada que vive los partidos con frialdad. Eso sí, cuando las cosas van mal y los jugadores responden y ponen raza, los rivales notan la presión y acaban conociendo el famoso miedo escénico del templo madridista.

Los blancos intentarán evitar sorpresas y alejarse de sufrir otro sofocón como ante el Chelsea hace un año. Pero una cosa es la intención y otra la respuesta, y si especulan y juegan andando para congelar el tiempo, puede acabar en la nevera ante un equipo con tantos argumentos futbolísticos como es el inglés. Un Liverpool que es de sangre caliente como la de su entrenador, que irá adelante a por la épica o a morir con las botas puestas.

Mendy en la lista

Ancelotti tiene a toda su ‘jet-set’ lista salvo Alaba, que sigue lesionado, aunque es un mal menor por la temporada ramplona que lleva el austriaco. Con Benzema al frente y el incendia partidos Vinicius tiene cubierto su espacio ofensivo a la espera de saber si apostará por un 4-3-3 incorporando a Rodrygo o un 4-4-2 blindando el centro del campo con los de siempre para meter “energía y experiencia”.

La duda es defensiva, si volverá a poner en la banda izquierda a Camavinga o preferirá especialistas destructivos con Nacho y Rüdiger. El canterano cambió el partido de ida cuando relevó a Alaba, porque Salah les estaba haciendo un siete por la derecha. Sin embargo, Ancelotti aseguró que “Camavinga va a ser intocable hoy y en el futuro”, y lo viene poniendo en los huecos donde tiene bajas o hace rotaciones. Mendy es la principal novedad de la convocatoria tras superar una lesión, pero no se espera que salga de inicio, aunque sí que juegue unos minutos pensando en el Clásico del domingo.

Las dudas de Klopp

El técnico alemán lleva en secreto su plan. No quiso entrenar el martes ni en el Bernabéu, pero se espera que vaya con todo para intentar la épica ante el vigente campeón, el que le ganó la final del año pasado y al que tienen más ganas que comer con los dedos.

Como Ancelotti, el alemán sopesa poner un equipo netamente ofensivo para intentar la remontada, que sería lo suyo, o ser más cauto e ir pasito a pasito. Es de esperar que Salah y Darwin Núñez sean la pareja de ataque, con la duda de si apostará por Firminho o Gakpo o los dos sin descartar a Diogo Jota. En defensa recupera a Konaté respecto a la ida para acompañar a Arnold, Van Dijk y Robertson; en la medular Thiago sigue lesionado y Baljetic es baja de última hora, así que Elliot podría acompañar a Fabinho y a Henderson, aunque ayer éste último no se entrenó por inoportuno resfriado, la opción para sustituirle sería Milner.