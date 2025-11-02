El Madrid entra en la puja por Etta Eyong

Etta Eyong se ha convertido en pocos meses en uno de los delanteros más cotizados del mercado. Su irrupción en el Levante, con seis goles y 3 asistencias en 10 partidos, dejan claro el potencial del futbolista. El Barça intentó firmarle en los últimos días de mercado de verano, pero no pudo invertir y ahora su precio se ha multiplicado. El club blaugrana sigue muy interesado, pero el Real Madrid ha entrado en la puja en las últimas semanas preguntando por él.

Según afirma el medio 'Actu Cameroun', el club blanco está siguiendo de cerca sus evoluciones y su director de fútbol, Santiago Solari, ha recomendado que se fiche al goleador. Solari ya le quiso para las categorías inferiores del club blanco, pero no hubo acuerdo. Ahora, entiende que el delantero puede ser un comodín importante para los blancos.

SPORT puede confirmar que el Madrid ha sondeado al entorno del futbolista ya que la relación viene de lejos, pero no se ha ido más allá. El club blanco tiene clara la información y por ahora no ha dado ningún paso ya que hasta el mes de enero, Etta Eyong no quiere comenzar a definir su futuro. Y aquí la preferencia clara del futbolista es firmar por el Barça. Ya lo dejó claro en verano, aunque no se pudo hacer nada y está dispuesto a esperar de nuevo al club blaugrana en el 2026.

Etta Eyong saldrá del Levante con toda seguridad este verano. La operación de traspaso -por solo 3 millones de euros- desde el Villarreal contempla una serie de cláusulas para vender al futbolista y que los dos clubs hagan negocio. Si llega una propuesta mínima de 15 millones, la operación es prácticamente obligada. Su cláusula es de 30 millones y el Villarreal tiene un derecho de tanteo, pero Etta no desea regresar a un club en el que no apostaron por él.

El Barça, de la mano de Deco, estuvo en contacto permanente con su entorno en los últimos días de mercado de agosto. El Villarreal pidió los 10 millones de la cláusula y no había rebaja para el club blaugrana, por lo que el club, sin límite salarial, acabó declinando el fichaje a pesar de que se trataba de una ganga. Ahora consideran que su precio también es atractivo aunque no van a entrar en una puja millonaria por el camerunés.

El Barça no ha decidido si fichará delantero, ni el candidato en el caso de que llegue un '9'. Deco tiene varias opciones y Etta Eyong es una de las prioritarias, aunque no hay prisa. Varios clubs de la Premier lo desean pero el club blaugrana sabe que va a tener prioridad. La irrupción del Madrid preocupa poco salvo que acaben ofertando un salario muy alto.