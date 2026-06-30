El Madrid entra en la puja por Bouaddi

El franco-marroquí Ayyoub Bouaddi está haciendo un buen papel en el Mundial con Marruecos. El joven jugador de 18 años empieza a ser una de las piezas más cotizadas del mercado. Un centrocampista completo, versátil, creativo y defensivamente competitivo, aunque falto de experiencia.

La perla del Lille

Sus condiciones están llamando la atención entre los clubes más importantes del continente, pese a que todavía no ha mostrado su mejor versión, aunque sí ha deslumbrado en su equipo, el Lille. Bouaddi fue titular y cumplió en los partidos ante Brasil y Escocia, y su seleccionador Mohamed Ouahbi decidió darle descanso ante Haití.

Llegó a los juveniles del Lille en 2021, hasta escalar al primer equipo y convertirse en pieza básica esta temporada con 42 partidos disputados. Tiene contrato hasta 2029 y su precio de mercado se ha elevado de los 28 millones de principios de curso a los 50 actuales. Sin embargo, su club lo ha tasado en 80 M€ para abrir la puja entre los equipos interesados.

Puja abierta

Son muchos los que siguen sus pasos. El Real Madrid se ha sumado al amplio elenco de clubes que le pretenden. El PSG, el Barcelona, el Bayern o el Inter de Milán, pero es la Premier la que más está apostando por él con el Manchester City a la cabeza respecto al interés del Arsenal, Liverpool o Chelsea, entre otros equipos ingleses.

Ayyoub Bouaddi, la gran revelaciuón de Marruecos / EFE

El Lille desearía mantenerlo una temporada más para sacar más provecho a su traspaso y contar con él para jugar la Champions como terceros de la Ligue-1. Un club formador y vendedor que ha hecho caja en los últimos años traspasando jugadores como Leny Yoro, Osimehn, Pepé, Leao o el propio Eden Hazard, entre otros muchos.

City, PSG y Madrid

El Lille preferiría traspasar al jugador a la Premier, con el City al frente, antes de reforzar al PSG, los dos equipos que se han dirigido a ellos para interesarse por su fichaje, según ‘ESPN’. Enzo Maresca habría pedido un relevo para Bernardo Silva, eligiendo al centrocampista francés.

El Madrid también está entre los equipos interesados pero, de momento, se ha centrado en otros objetivos, aunque en el Lille no lo descarta por esa política de fichar jóvenes talentos. El entorno madridista no niega el interés, y que acabe haciendo una oferta en caso de que no conseguir otros objetivos.