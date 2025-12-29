El Madrid entra en la guerra por Schlotterbeck, que ya tiene precio

Todo está dispuesto para que Nico Schlotterbeck protagonice uno de los culebrones del próximo verano. El central del Borussia Dortmund podría salir este verano. Diversos conflictos internos y su negativa a renovar el contrato que le vincula hasta 2027 con el conjunto alemán le convierten en una pieza muy codiciada.

Son varios los clubes a los que se ha relacionado directamente con el futbolista, con el Barça como uno de los grandes candidatos a hacerse con sus servicios. El conjunto de Hansi Flick añora tener un central zurdo tras la salida de Íñigo Martínez, a pesar de que Gerard Martín ha cumplido en ese rol. La llegada de Schlotterbeck supondría un plus importante en una posición clave para el equipo blaugrana.

Schlotterbeck, en acción con el Dortmund / EFE

Sin embargo, el conjunto de la Ciudad Condal tendrá una dura competencia para poder fichar al internacional alemán. El Bayern de Múnich se mantiene atento, aunque de momento sigue al margen de cualquier posible negociación y prioriza la renovación de Dayot Upamecano, que termina contrato el próximo verano.

A estos dos equipos habrá que sumar al Real Madrid, que según explica el diario Bild ha entrado de lleno en la guerra por el futbolista. El conjunto blanco, que ha descartado opciones como Ibrahima Konaté y el propio Upamecano, tiene entre ceja y ceja reforzar el centro de una zaga golpeada una y otra vez por las lesiones.

70 millones de euros

Sacar a Schlotterbeck del Borussia Dortmund no será tarea sencilla. Bild ha informado que la directiva del conjunto germano aspira a una oferta que alcance, al menos, los 70 millones de euros. El Madrid cuenta en sus filas con futbolistas que podrían entrar en la operación y que gustarían en la dirección deportiva del equipo alemán, como Diego Aguado, por el que ya hubo interés en verano.

El Dortmund podría tener un problema serio en la posición de central en verano, con las posibles salidas de Niklas Süle, que termina contrato, Aaron Anselmino, cedido por el Chelsea y Nico Schlotterbeck. A pesar de que este último entrará en junio en su último año de contrato, el club no está dispuesto a malvenderlo, incluso si esto supone el riesgo de que finalmente salga libre en 2027.