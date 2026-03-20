El Madrid se encomienda a Lunin, el portero que vino del hielo

Andriy Lunin defenderá la portería del Real Madrid en el derbi tras confirmarse la lesión de Courtois. El meta ucraniano merece un estudio en profundidad. Ha tenido la mala suerte de ser jugador del Real Madrid coincidiendo con el portero belga. Se ha convertido en su sombra y en asumir el reto de sustituirlo cada vez que se ha lesionado. Una responsabilidad que afronta con naturalidad para demostrar que tiene madera de portero de primera línea.

Esta temporada había jugado tres partidos de 43 posibles, pero en Manchester tuvo que sustituir a su compañero al descanso. Su actuación estuvo a la altura del equipo, con paradas clave para mantener atada la eliminatoria y ayudar a ganar el partido. Lo más llamativo es que cuando le llega el turno no se le altera el pulso. Pisa el área con la parsimonia de un veterano que lo juega todo.

La decimoquinta

La frialdad de este ucraniano de 27 años es llamativa. Lleva seis temporadas en el Real Madrid en las que ha jugado 66 partidos de 336 posibles (19,64%). Es suplente permanente y salvo en la Copa del Rey, y no siempre, solo juega cuando Courtois se lesiona. Su mejor temporada fue la 23-24 en la que jugó 31 partidos, su récord desde que abandonó el Zorya Luganski en 2018.

Lunin clasificó al Madrid en los penaltis ante el City, en 2024 al parar el disparo de Bernardo SIlva / PETER POWELL/EFE

Fue precisamente contra el City ante el que se consagró hace dos temporadas con una actuación sobresaliente. Hizo una eliminatoria soberbia que culminó en la tanda de penaltis para meter al equipo en la semifinal ante el Bayern. Otros dos excelentes partidos ante los alemanes para meter al Madrid en la gran final frente al Borussia para sumar la decimoquinta. Ancelotti le birló la posibilidad de jugar con Courtois recuperado.

Sin final de Copa

Pero no fue la única vez. Sufrió otro revés en la final de la Copa del Rey del año pasado, cuando el italiano le hizo otra fea jugada por mucho que Courtois sea un portero diferencial. Jugó los cinco partidos para llegar a la final, incluidas dos prórrogas: Deportiva Minera, Celta, Leganés y la ida y vuelta ante la Real Sociedad. El título se lo jugaban ante el Barcelona y Ancelotti tomó la desagradable e injusta decisión de poner a Courtois. Ganó el Barça.

Aquel revés hizo que se planteara su futuro. Tenía ofertas suculentas de las mejores Ligas europeas y de equipos relevantes. Terminaba contrato el verano pasado, todo indicaba que se iría gratis, pero decidió renovar hasta 2030. Solo Carvajal y Ceballos llegaron antes al Madrid. El ucraniano aterrizó en 2018 con Valverde, pero fue cedido al Leganés, Valladolid y Oviedo para regresar en 2020 y ser el jugador que más partidos ha visto desde banquillo en las últimas seis temporadas: 259.