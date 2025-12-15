El Madrid ya ha elegido al sustituto de Xabi Alonso

Xabi Alonso salvó el match ball ante el Alavés, pero la imagen que dejó el Real Madrid no estuvo a la altura de lo que espera el club. A pesar de los tres puntos, la continuidad del técnico al frente del proyecto blanco sigue pendiendo de un hilo y las próximas semanas se antojan clave para conocer el desenlace.

Según explicó Josep Pedrerol en El Chiringuito, el Real Madrid "tiene claro el sustituto y está en la casa". Una referencia que parece apuntar directamente a Álvaro Arbeloa, actual entrenador del Castilla que, además, cuenta con el beneplácito de Florentino Pérez. Todo indica que, en caso de destitución del actual técnico en un futuro cercano, el que fuera lateral del equipo blanco asumiría el cargo.

El presentador del programa apuntó a que hay mucha "preocupación" en el club con varios aspectos del trabajo de Xabi Alonso y que, de haber caído ante el Alavés o haber hecho "el ridículo", habríamos visto un "cambio de entrenador" en la misma noche del domingo.

"En el club hay muchas dudas sobre si tiene sentido aguantar a Xabi Alonso. El asunto es cuándo se va a tomar una decisión o si Xabi Alonso conseguirá revertir la situación. Jugando así, Xabi no sigue. El equipo está físicamente roto. Si hay un cambio, tiene que ser antes de la Supercopa", apuntó Pedrerol.

El presentador de El Chiringuito indagó además en las incógnitas que surgen alrededor de la figura del técnico: "Hay una preocupación por el juego del Madrid, por el estado físico de los jugadores, por no saber a qué juega el Madrid... Preguntas a la gente a qué juega y nadie lo sabe. ¿Por qué todos los jugadores están físicamente peor? ¿Por qué no ha mejorado en nada? No hay sistema, ni fútbol bonito, ni jugadores colocados en su posición, ni contentos con la forma de trabajar de Xabi, ni empatía de él con algunos jugadores... Creo que la afición espera más".

Xabi Alonso, durante el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en el Metropolitano / Borja Sánchez-Trillo / EFE

"El Madrid tiene que tomar la decisión cuando sea oportuno. ¿Hay algo que le diga a Florentino: paciencia, se nota una mejoría, la tendencia es favorable? La respuesta no, no hay mejoría de nada. Se gana malamente y se pierde con los grandes. El asunto es cuándo. Xabi no tiene crédito para nadie. Si todos los jugadores parecen peores, la culpa es del entrenador siempre", analizó.

"Creo que nadie que ve fútbol y ve al Madrid, nadie puede pensar que esto va a mejorar. Con lo cual creo que es una decisión muy complicada, pero tiene que haber un cambio brutal para que Xabi Alonso continúe en el Real Madrid. El Madrid no puede aguantar a perder la Champions y Liga, tiene que salvar los muebles ahora. Pasó con Benítez y vino Zidane y ganó una Champions. No veo que con Xabi vaya a mejorar, es mi punto de vista y creo que en el club opinan algo parecido, pero no lo puedo afirmar", concluyó Pedrerol en el programa.