El Madrid es más efectivo sin Bellingham

El encaje de Jude Bellingham en los esquemas de Xabi Alonso han provocado más de un debate en el madridismo. El equipo funcionó bien mientras el inglés se recuperaba de una lesión en el arranque de temporada, tiempo en el que Güler se coló en el once para convencer a todos y convertirse en una de las revelaciones del equipo.

El Real Madrid ganó los cinco primeros partidos de temporada sin el inglés, en un arranque de curso que llegó incluso a ilusionar a sus aficionados. Diez goles a favor y cuatro en contra en ese inicio de curso. Después, apareció como suplente unos minutos en los dos siguientes partidos, sin que su presencia alterase nada en los partidos ante el Espanyol (2-0) y el Levante (1-4).

No mezcla con Güler

Su debut como titular no pudo ser peor. Derrota en el derbi jugado en el Metropolitano por 5-2. El entorno del equipo señaló a Xabi por precipitar su puesta a punto y juntarlo a Güler sin tiempo para que mezclen. Una apuesta que no ha conseguido todavía por mucho que lo haya intentado alternando sus posiciones con uno de ellos más retrasado.

Abrazo entre Bellingham y Güler / Efe

El equipo reaccionó a aquella derrota ganando los tres siguientes partidos pero con Bellingham en el banquillo. El inglés enlazó los cinco siguientes de titular, con triunfos ante la Juventus y el Barça, derrota ante el Liverpool y dos empates consecutivos en Vallecas y Elche que confirmaban el bache y la crisis de juego de los blancos.

Titular en todos los tropiezos

A partir de ahí, el fútbol del Madrid empezó a ser una verbena y Bellingham en mitad de la fiesta pese a alternar buenas actuaciones con otras más discretas. Con Jude de titular, el Madrid ha jugado 14 partidos, ha ganado la mitad, pero ha perdido los 4 de esta temporada más los 3 empates. De 42 puntos se ha dejado 18 en el camino para ceder el liderato en la Liga y retrasar posiciones en la Champions.

Mucho de esos males pueden ser achacados a Xabi Alonso por esa apuesta de juntar al inglés y al turco, un dúo que no acaban de conjugar según demuestran los resultados. En esos 14 partidos en los que Bellingham fue titular, alineó a los dos en 11, con 3 derrotas, y 3 empates. Solo ante el City no coincidieron, pero ambos estuvieron en las derrotas ante el Atlético, el Liverpool y el Celta y en los empates de Vallecas, Elche y Girona.